A hírek korábban arról szóltak, hogy a Fidesz csak a januári országos választmányi ülésen dönt a párt a 2026-os képviselő jelöltjeiről, ugyanakkor a Blikknek most azt mondta a kormányfő, már megszületett a döntés mint a 106 jelöltről. Azt azonban már nem árulta el, hogy a névsor mikortól lesz nyilvános.

Az Index felidézi, Kósa Lajos korábbi nyilatkozata alapján arra lehetett következtetni, hogy nem lesz novemberben Fidesz-kongresszus, és tisztújítást is csak a 2026-os országgyűlési választásokat követően tartanak. Később Kubatov Gábor, a Fidesz egyik alelnöke azt mondta, január 10-én lesz a kongresszus.