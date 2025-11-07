Cikkünk frissül...
Hivatalosan 17 óra 30 perckor keződik Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása, melynek első pár perce sajtónyilvános, utána bezárják az ajtókat. Trump viszont utazik Floridába este fél 10-kor, így hamarosan bejelentések várhatók.
A találkozón több fontos téma szerepel:
az egyik Magyarország energiaellátásának hosszú távú garantálása és a nukleáris energetikai együttműködés,
a másik várhatóan az orosz-ukrán háború lezárásának kérdése.
