Hivatalosan 17 óra 30 perckor keződik Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalása, melynek első pár perce sajtónyilvános, utána bezárják az ajtókat. Trump viszont utazik Floridába este fél 10-kor, így hamarosan bejelentések várhatók.

A találkozón több fontos téma szerepel:

az egyik Magyarország energiaellátásának hosszú távú garantálása és a nukleáris energetikai együttműködés,

a másik várhatóan az orosz-ukrán háború lezárásának kérdése.