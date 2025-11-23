A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) új online felületet indított Rizikometer néven, amely a legfrissebb élelmiszer-biztonsági híreket, kutatásokat és teszteket gyűjti egy helyre. Az oldal célja, hogy a szakmai közönség mellett a laikusok is könnyen érthető, hiteles információkhoz jussanak az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatokról és tudományos eredményekről – írja a hellosajto.hu.

A Nébih kockázatfigyelési tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kíséri több tudományos folyóirat, külföldi hatóság, civil és nemzetközi kockázatértékelő szervezet felületét.

Mostantól ezeket a szakmai cikkeket, tanulmányokat és elemzéseket egy tematikus felületen, a Rizikometer aloldalon teszik közzé. Közérthető formában, naprakészen és hiteles forrásból.

A Rizikometer célja az élelmiszer-biztonság iránt érdeklődők tájékozódásának segítése. Épp ezért a hivatal a vitát kiváltó témákban az eltérő nézőpontok bemutatásának is teret ad. Fontos azonban kiemelni, hogy a külső forrásokból származó írások tartalma nem tekinthető a Nébih hivatalos álláspontjának.

A legújabb tartalmak a Rizikometer Facebook-oldalán is követhetők, aki pedig összefoglaló formában szeretne értesülni a friss hírekről, feliratkozhat a kéthetente megjelenő hírlevélre a hivatal honlapján.