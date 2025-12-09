Azonnali hatállyal felfüggesztett egy Vas vármegyei, édességeket gyártó üzemet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mert súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságai voltak – jelentette be kedden a Nébih.

A tájékoztatás szerint a higiénia nem volt megfelelő az üzemben, ugyanis egyes helyiségekben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak, a mosogatóhelyiség és a mosogatómedence sem felelt meg a higiéniai előírásoknak.

Az alapanyagokat esetenként közvetlenül a padozaton, raklap vagy alátét nélkül tárolták, emellett a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége is lejárt.

A hatóságok 55 tétel, 1,13 tonna nem nyomon követhető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki a forgalomból, a vállalat által előállított termékek közül pedig nyolcat visszahívott.

A Nébih felfüggesztette az édesipari üzem működését, a vállalkozás pedig csak azután folytathatta tevékenységét, hogy a hibákat maradéktalanul megszüntette, majd átesett egy újabb hatósági ellenőrzésen.