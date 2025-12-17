Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint nagyüzemi és kézműves söröket is ellenőriztek az elmúlt hetekben az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők – közölte szerdán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A Nébih, valamint a kormány- és járási hivatalok szakemberei által végzett téli szezonális ellenőrzés újabb célterületeinek összesítése, egy-egy kirívó esettől eltekintve, pozitív tapasztalatokat hozott. Egy vadhúsfeldolgozó üzemben 3 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból és a működését is felfüggesztették. Egy sörben a dobozos termékeknél nem engedélyezett adalékanyagot mutatott ki a Nébih laboratóriuma.

A Nébih ellenőrei az elmúlt időszakban 5 vármegyében tartottak egy-egy vadfeldolgozó létesítményben átfogó ellenőrzést. Négy esetben sem higiéniai, sem dokumentációs hiányosságokat nem tártak fel, az érintett egységek a jogszabályoknak megfelelően üzemeltek. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei üzem működését azonban a feltárt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő jogsértések miatt azonnali hatállyal felfüggesztették.

Több mint 3 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a szakemberek.

A növekvő kereslettel és termeléssel járó magasabb kockázat miatt a halfeldolgozás is helyet kapott a szezonális ellenőrzéseken. A Nébih 5 halászati terméket előállító üzemben végzett teljes körű ellenőrzést. A szakemberek többek között vizsgálták az alapanyagok (élő vagy feldolgozatlan hal) származási adatait, a nyomonkövethetőséget, de értékelték az üzemek higiéniai állapotát és a HACCP kritikus pontjainak felügyeletét is. Két üzemben fordultak elő kisebb, azonnal pótolható, elsősorban dokumentációs hiányosságok.

Az elmúlt hetekben 17 vármegyében összesen 40 élőhal-árusító egységet ellenőriztek a járási hivatalok szakemberei. A forgalmazóhelyek között egyaránt szerepeltek hiper- és szupermarketek, szaküzletek, piacok és ideiglenes árusítók. Az ellenőrzéseken a hatóság elsősorban az állatvédelmi előírások betartását vizsgálta. A halak tartása, a kábítás módja, a medencék állapota, a víz minősége és a nyilvántartások vezetése megfelelt a jogszabályoknak. Sérült hal nem volt, a tartási sűrűség megfelelő volt, és hiányosságot vagy jogsértést nem találtak, így további intézkedésre nem volt szükség.

A borászati felügyelők jégpályák mellett, valamint karácsonyi vásárokon forgalmazott forralt borokat, karácsonyi puncsokat és egyéb alkoholtartalmú italokat ellenőriztek. Országszerte 13 vármegyében, összesen 36 létesítményben jártak. Az ellenőrzött egységek higiéniai állapota megfelelt a jogszabályi előírásoknak, mindösszesen 2 esetben állapított meg a hatóság higiéniai hiányosságot. Pozitív tapasztalat, hogy a kiszolgáló személyzet mindenhol rendelkezett a kötelező egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentummal. Az ellenőrzött 43 alkoholos italtétel nyomonkövethető volt, a termékeken végzett laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak.

A Nébih felügyelői a „sör” vagy „ízesített sör” kategóriába tartozó kockázatelemzéssel, előzetes hibakereséssel kiválasztott 3 nagyüzemi és 12 kisüzemi sört vizsgálták meg. A laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok mellett minden mintázott tétel esetében ellenőrizték a gyártmánylapokat, jelöléseket és a nyomonkövethetőséget is. Végül 12 esetben (3 nagyüzemi, 9 kisüzemi sör esetében) kisebb jelölési hibát állapítottak meg, a címkék javítása folyamatban van.

Egy termék esetében nem engedélyezett tartósítószerek használata miatt az érintett sör forgalomból történő kivonását kezdeményezték.

A téli szezonális ellenőrzés folyamán ezidáig 10 helyszínen, elsősorban vidéki nagyvárosokban lévő, budapesti és főváros környéki piacokon, 58 őstermelőt ellenőriztek a Nébih szakemberei. Vizsgálták többek között a tevékenység jogszerűségét, a termékek származását, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát. Elmondható, hogy az őstermelők jellemzően betartják a szabályokat, azonban több esetben előfordultak kisebb szabálytalanságok, mint például a FELIR- és a tevékenységazonosító feltüntetésének elmulasztása. Szintén akadt példa a nyilvántartásba be nem jelentett termék forgalmazására, ilyenkor helyszíni szemlére is sor került a termelés helyén. Két esetben indult eljárás: az egyik árust már korábban eltiltotta a hatóság az őstermelői tevékenységtől, a másik árus ugyancsak felvásárolt termékeket, többek között déli gyümölcsöket forgalmazott őstermelőként, hátrányos helyzetbe hozva a valódi őstermelőket.

Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők egész december 31-ig végzik vizsgálataikat az ünnepek zavartalansága érdekében.