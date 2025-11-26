A Tisza Párt támogatottsága 52 százalékról 48 százalékra csökkent, míg a Fideszé 38 százalékról 43 százalékra nőtt a biztos szavazó pártválasztók között – derült ki a Minerva Intézet felméréséből.

A kormány amerikai látogatása utáni napokban felvett, országos reprezentatív minta eredményei alapján a Tisza továbbra is vezet, de míg tábora nem nőtt az elmúlt négy hónapban, a Fidesz 9 százalékponttal növelte biztos szavazóinak körét a nyár óta. Orbán Viktort hajszálra ugyanannyian látnák szívesen még négy évig, mint amennyien elküldenék, de a pártot választani egyelőre nem tudók általában az ellenzéki narratívát érzik inkább a magukénak.

Novemberben az erőviszonyok a biztos pártválasztók körében tehát:

Tisza Párt – 47,9 százalék

Fidesz – 43,4 százalék

Egyéb pártok – 8,6 százalék

a teljes népesség körében:

Tisza Párt – 35,8

Fidesz – 32,4

Egyéb pártok – 6,4

Akik még nem tudják, kire szavazzanak és azok, akik nem mennek el választani, 12-12 százalék körül vannak .

A legnagyobb és legélesebb véleménykülönbség abban a kérdésben jelentkezett, hogy a válaszadó szeretné-e, ha Orbán Viktor még négy évig tovább vezetné az országot.

A fideszesek elsöprő többsége igennel,

a Tisza Pártiak nemmel válaszoltak, utóbbiak körében egy picivel magasabb volt a bizonytalanok aránya.

A többi párt szavazói, illetve a pártválasztásban bizonytalanok inkább a tiszásokkal értenek egyet e tekintetben, ami arra utal, hogy a Fidesz mozgósító kampánya kevésbé tud további jelentős bázist megszólítani.

20 százalék nem nyilvánított véleményt, a többiek 40-40 százaléka marasztalná vagy küldené el a miniszterelnököt.