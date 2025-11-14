Orbán Viktor amerikai útja után minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít, míg a Tisza győzelmét csak a magyarok harmada tartja valószínűnek. A Nézőpont Intézet november 10. és 12. között azt kérdezte országos, a teljes felnőtt népességet reprezentáló mintán a magyaroktól, hogy szerintük „a következő országgyűlési választást Orbán Viktor vagy Magyar Péter fogja-e megnyerni”?
A válaszokból az derült ki, Orbán Viktornak a Fehér Házban tett tárgyalása után
- a magyarok fele (50 százalék) Orbán Viktor győzelmét valószínűsítette,
- míg a magyarok harmada (32 százalék) a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek.
- A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.
A bizonytalanok 42 százaléka mondta azt, hogy Orbán Viktor fogja nyerni a következő választást, és csak 10 százaléka azt, hogy Magyar Péter, mintegy felük (48 százalék) erre a kérdésre sem tudott válaszolni, és az is lehet, hogy nem fog a választáson részt venni.
24 órával ezelőtt az IDEA Intézet azt közölte, hogy friss méréseik szerint
- a felnőttek bő harmada vallotta magát Tisza-szavazónak,
- több mint egynegyedük pedig a Fidesz–KDNP-t támogatná egy most vasárnap rendezendő választáson.
A közvélemény-kutatás szerint a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a DK támogatottsága is elérte a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöbértéket, így jelenleg ez a három párt jutna be a parlamentbe.
Azt írták, az elmúlt hetekben a Tisza Párt támogatottsága hibahatáron belül csökkent, a Fideszé pedig szintén hibahatáron belül, hasonló mértékben nőtt. Az egymással ellentétes irányú elmozdulások következménye, hogy a két párt közötti különbség, a megelőző hónapokat jellemző lassabb emelkedés után most 4 százalékponttal csökkent.
