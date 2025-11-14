A Závecz Research legutóbbi felmérése alapján ugyan 6 százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt, mégis többen úgy vélik, hogy a kormánypártok nyerik a következő választást is. Ez utóbbit a ma megjelent Nézőpont kutatás is megerősítette, de Závecz Tibor szerint van benne egy kis csavar.

A kutatóintézet alapító ügyvezetője az InfoRádióban azt mondta,

a teljes népességen belül a Tisza Párt támogatottsága 35, míg a Fidesz–KDNP-é 29 százalékos volt az október végi adatfelvétel során,

de arra a kérdésre, hogy melyik párt nyeri meg a választást, 39 százalék azt válaszolta, hogy a Fidesz, míg a megkérdezettek 35 százaléka a Tisza győzelmét várja.

A válaszadók közhangulat-érzékelése nem mindig esik egybe saját pártválasztásukkal.

Závecz Tibor szerint a Fidesz-szavazók esetében van „egy tapasztalati bázis”, hiszen az elmúlt négy választáson győzelmi helyzetet élhettek meg. Náluk kialakult „egy olyan tudati mező, hogy ez egy győztes párt, ami nyerésre ítélt”, és ez az érzés állandósult – fogalmazott.

Hozzátette:

feltétlen támogatását élvezi Orbán Viktor, hiszen győztes pártként tekintenek a pártra – a Závecz Research októberi felmérése szerint a Fidesz szavazói bizakodóbbak, 88 százaléka reméli, hogy az általa támogatott párt nyeri a jövő évi választást. az ellenzéki szavazóknál négy, kudarccal záruló választást kellett megélniük, ami komoly letargiához vezetett – a 77 százalék „nem is olyan rossz eredmény” ahhoz képest, hogy néhány éve még mekkora letargia volt az ellenzéki szavazók körében.

Závecz Tibor hozzátette: érdekes adatnak mondható, hogy a párt nélküli választópolgárok körében 28 százalék mondta azt, hogy a Fidesz nyeri az országgyűlési választásokat, és csak 13 százalék tartja valószínűbbnek a Tisza győzelmét, tehát kétszer annyian gondolják azt, hogy a kormánypárt újrázni tud. A párt nélküliek 57 százaléka ugyanakkor nem formált véleményt ebben a kérdésben.