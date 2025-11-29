A vasúti közlekedés rajongói idén sem maradnak ki a karácsonyi csodából: a fényvonatok (Fényszili (431 095), FényBz (117 215) november 30-tól közlekednek, és ez idő alatt az ország sok-sok pontján, fő- és mellékvonalakon egyaránt megjelennek. Az országjáró szerelvényeken túl, ünnepi fényben fog közlekedni a Balatonfenyvesi kisvasút egy szerelvénye is 2026. január 6-ig - írta közleményében a MÁV-csoport.

A HÉV fényfüzérekkel díszített, idén a közforgalomból búcsúzó szerelvénytípusa (MIX/A) nyitja meg az adventi időszakot.

A Fény HÉV a délutáni és esti órákban

november 29-30-án a H5-ös,

december 6-7-én a H8/9-es,

december 13-14-én a H6-os,

december 20-21-én pedig a H7-es HÉV vonalán közlekedik majd,

és normál díjszabás szerinti jeggyel vagy bérlettel lehet utazni rajta.

Hat évtized után búcsút intenek a HÉV egyik legendájának: az MIX/A is lerakja a szolgálatot. Hegyi Zsolt a MÁV-csoprot vezérigazgatója szerint egy ilyen ikonikus járműnek kijár a méltó búcsú, ezért az idei adventi időszakban fény HÉV-ként köszönnek el tőle. A szerelvény nem akármilyen teljesítménnyel vonul nyugdíjba:

pályafutása során közel 3,5 millió kilométert futott,

fény HÉV-ként 880 méter fényfüzér díszíti,

és több mint 8600 LED ragyog rajta.

A videón megnézheti milyen csodát varázsoltak az öreg járgányból:

A VOLÁN idén ünnepi köntösbe öltözteti az Ikarus 200-as típuscsalád 1993-ban készült, jubileumi, kétszázezredik példányát: a tavaly felújított és bemutatott Ikarus 280-as csuklós nosztalgiabuszt.

A jármű december 6., 7., 13., 14., 20-23. napokon) közlekedik Budapestről Gödöllőre 16:00 órai indulással. Mindemellett Gödöllőn 17:15 és 18:15 órakor egy-egy fél órás nosztalgia élménykörre várja az érdeklődőket. Az autóbusz 19:00 órakor indul vissza Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarra, útba ejtve a Hősök terét, ahol fotózásra is lehetőséget biztosítunk utasaink számára.

December 6-tól egy ünnepi díszvilágítással ellátott CREDO ECONELL 12 típusú autóbusz is szolgálatba áll a Budapest–Pilis–Esztergom útvonalon, hogy ezzel is különleges pillanatokat szerezzen az arra közlekedőknek.