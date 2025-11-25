November 28-án 17 órakor indítja útjára fényflottáját a BKV, majd a szikrázó karaván elindul a Nagykörúton, hogy az adventi időszakban először és utoljára együtt, egyszerre láthassák őket, mielőtt megkezdik útjukat a főváros valamely villamosvonalán.

A fényvillamosok tervezetten január 6-ig közlekednek,

a fényhajón december 30-ig,

a Mikulásbuszon pedig december 23-ig lehet utazni.

Hat fényvillamos, egy fényfogas, egy fényhajó és a Mikulásbusz alkotja a BKV idei ünnepi flottáját.

A cél most is az volt, hogy a BKV üzemeltetésében lévő lehető legtöbb járműtípus képviselje magát, ezért hét különböző típusú villamos kap ünnepi díszítést:

a klasszikus Fényvillamos, az UV szerelvény mellett egy KCSV-7, egy TW6000, egy T5C5K2, egy Ganz-csuklós villamos, egy Combino és a fogaskerekű.

A fényflotta része a Dunán közlekedő BKV 100-as típusú hajója,

valamint a Mikulásbusz is csatlakozik az ünnepi járművekhez, idén először egy Ikarus 280-as csuklós autóbuszt dekorál a BKV.

Emellett még számos újdonsággal készül a társaság.

Az ünnepélyes megnyitó után, háromnegyed hat körül a Hungária kocsiszínből hat fényvillamos a Nagykörút felé veszi az irányt, és a Blaha Lujza téren egy-egy 4-es és 6-os villamos közé sorolva indulnak Újbuda-Központ irányába, hogy a 4-es villamos vonalán két kört tegyenek Újbuda-Központ és a Széll Kálmán tér között.

A fényvillamosokra a Hidegkuti Nándor stadionnál és az Asztalos Sándor utcai megállónál lehet felszállni,

ezután először a Rákóczi térnél áll meg a flotta,

onnantól pedig minden megállónál lesz lehetőség le- és felszállásra. A T5C5K2 szerelvényre ezen a vonalon nem lehet felszállni.

Az advent többi napján egészen január 6-ig minden fényjármű más-más vonalon teljesít majd szolgálatot.

A BKV fényflottája nemcsak látványt és különleges utazási élményt kínál, hanem lehetőséget is biztosít a rászorulók támogatására.

A társaság a Katolikus Karitásszal együttműködve modern, gyors és minden utas számára könnyen elérhető módon teszi lehetővé az adományozást, az ünnepi flotta járművein kihelyezett QR kódokon keresztül lehet támogatni a karitatív szervezet adventi segélyprogramját. A társaság bízik benne, hogy a fényflotta varázsa és az adományozás egyszerű lehetősége sokakat ösztönöz majd arra, hogy – akár egy kis összeggel is – hozzájáruljanak ahhoz, hogy a karácsony mindenki számára valódi ünnep lehessen.