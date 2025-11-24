November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11 és 13 óra között országszerte, a teljes üzlethálózatában bevezeti a „csendes órát” a Magyar Telekom, hogy a vállalat nyugodtabb, komfortosabb környezetet biztosítson az autista ügyfelek számára az ügyintézéshez. Ilyenkor az üzletekben csökkentik azokat az ingereket és hanghatásokat, amelyek számukra zavarók lehetnek:

elsötétülnek a digitális kijelzők

és halkabban szólnak az ügyfélkiszolgáláshoz nélkülözhetetlen hangjelzések.

Az Mfor cikke szerint a vállalat a kezdeményezést az érintettekkel foglalkozó szervezetekkel - a fogyatékossággal élő személyeket segítő Szimbiózis Alapítvánnyal és a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal - együtt dolgozta ki, hogy minél inkább igazodjon a speciális igényű ügyfelek kiszolgálásához.

Kapcsolódó Leépítés jön a Magyar Telekomnál

A programot már Miskolcon tesztelték, ahol pozitív fogadtatásban részesült; az üzletek dolgozóit oktatással készítették fel, a jövőben pedig az egész hálózatban bevezetik a gyakorlatot.

A tájékoztatás szerint a „csendes órák“ részei a Telekom folyamatos törekvésének, hogy minden ügyfél számára akadálymentes és méltó élményt nyújtson. Az üzletek dolgozóit folyamatosan képzik a hallás-, látás-, mozgássérültekkel, autistákkal és/vagy értelmi fogyatékossággal élő ügyfelek kiszolgálására. 25 üzletet alakítanak át úgy, hogy az ügyfelekkel azonos magasságban, asztaloknál ülve történhessen a kiszolgálás, ez a kerekesszékes ügyfelek számára is kényelmesebb ügyintézést biztosít. A vállalat kijelölt üzleteiben és telefonos ügyfélszolgálatán jelnyelvi tolmácsszolgáltatás is igénybe vehető, amely a hallássérült személyek kiszolgálását segíti. A gyengénlátókat pedig az üzletek üvegfelületein egybefüggő, két, egymástól jól elkülöníthető színű sávval ellátott láthatósági matrica segíti a tájékozódásban.