A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, egész nap oldalazás, iránykeresés jellemezte a magyar és külföldi piacokat egyaránt, a befektetők kivártak a Fed szerda esti ülése előtt, ahol szinte biztosra veszik a kamatvágást. A befektetők figyelme a jegybankelnök üzeneteire, a várható kamatpálya alakulására, valamint az új inflációs és GDP előrejelzésre irányul - jegyezte meg.

Céláremelés érkezett a Mol és az OTP részvényeire, de mindkét esetben vételről tartásra módosult az ajánlás.

A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2926 forintra, az OTP-részvények ára 130 forinttal, 0,38 százalékkal 33 700 forintra esett.

A Magyar Telekom árfolyama 38 forinttal, 2,2 százalékkal 1764 forintra, a Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9745 forintra nőtt.