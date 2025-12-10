A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, egész nap oldalazás, iránykeresés jellemezte a magyar és külföldi piacokat egyaránt, a befektetők kivártak a Fed szerda esti ülése előtt, ahol szinte biztosra veszik a kamatvágást. A befektetők figyelme a jegybankelnök üzeneteire, a várható kamatpálya alakulására, valamint az új inflációs és GDP előrejelzésre irányul - jegyezte meg.
Céláremelés érkezett a Mol és az OTP részvényeire, de mindkét esetben vételről tartásra módosult az ajánlás.
A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2926 forintra, az OTP-részvények ára 130 forinttal, 0,38 százalékkal 33 700 forintra esett.
A Magyar Telekom árfolyama 38 forinttal, 2,2 százalékkal 1764 forintra, a Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9745 forintra nőtt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
