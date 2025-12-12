Magyar Péter közösségi oldalán beszélt arról, hogy eljutott hozzá egy hivatalos jelentés az állami gondozásban élő gyerekeket érő bántalmazásokról, ami a kormány számára készült. A dokumentum szerzői szakemberek, és a politikus állítása szerint nem manipulált, nem hamisított anyagról van szó. Úgy fogalmazott: a jelentést azért juttatták el hozzá, mert a rendszerben dolgozók egy része már nem tudja tovább elviselni a problémák elhallgatását. A politikus szerint

a 2021-ben készült anyag „majdnem 50 oldalas vádirat” a kormány ellen,

és azt állítja: Orbán Viktor és az illetékes hatóságok legalább négy éve ismerik a gyermekvédelmi rendszerben zajló rendszerszintű visszaéléseket, mégsem léptek.

A dokumentum egyik megállapítása szerint

a gyermekvédelmi gyámok 38 százaléka tud olyan esetről, ahol a gyermek a szakellátás ideje alatt szexuális bántalmazást szenvedett el.

A politikus közölte, hogy a teljes jelentést még a mai napon nyilvánosságra hozza, és hangsúlyozta: a gyermekek védelme nem pártpolitikai kérdés. Azt írta, az állami gondozásban élő fiatalok „magukra maradtak”, és az ország felelőssége, hogy melléjük álljon.

Magyar Péter tüntetést is hirdetett szombat délutánra, a Karmelitához vonulnak. Arra kérte résztvevőket, hogy ne vigyenek pártzászlót vagy jelvényt, viszont hozzanak magukkal egy gyermekjátékot, és hívják el családtagjaikat, barátaikat is.

A Telex beszámolója alapján a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását is indítványozta az ügyészség pénteken. Eddig is lehetett tudni, hogy az ügynek van egy hetedik terheltje, viszont róla kevesebb információt közöltek eddig.

A megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként dolgozó nő többször is bántalmazta az intézményben lévő fiatalkorúakat. Bár ezek a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, „de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett”.

Az ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével gyanúsítja.