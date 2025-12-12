Magyar Péter közösségi oldalán beszélt arról, hogy eljutott hozzá egy hivatalos jelentés az állami gondozásban élő gyerekeket érő bántalmazásokról, ami a kormány számára készült. A dokumentum szerzői szakemberek, és a politikus állítása szerint nem manipulált, nem hamisított anyagról van szó. Úgy fogalmazott: a jelentést azért juttatták el hozzá, mert a rendszerben dolgozók egy része már nem tudja tovább elviselni a problémák elhallgatását. A politikus szerint
a 2021-ben készült anyag „majdnem 50 oldalas vádirat” a kormány ellen,
és azt állítja: Orbán Viktor és az illetékes hatóságok legalább négy éve ismerik a gyermekvédelmi rendszerben zajló rendszerszintű visszaéléseket, mégsem léptek.
A dokumentum egyik megállapítása szerint
a gyermekvédelmi gyámok 38 százaléka tud olyan esetről, ahol a gyermek a szakellátás ideje alatt szexuális bántalmazást szenvedett el.
A politikus közölte, hogy a teljes jelentést még a mai napon nyilvánosságra hozza, és hangsúlyozta: a gyermekek védelme nem pártpolitikai kérdés. Azt írta, az állami gondozásban élő fiatalok „magukra maradtak”, és az ország felelőssége, hogy melléjük álljon.
Magyar Péter tüntetést is hirdetett szombat délutánra, a Karmelitához vonulnak. Arra kérte résztvevőket, hogy ne vigyenek pártzászlót vagy jelvényt, viszont hozzanak magukkal egy gyermekjátékot, és hívják el családtagjaikat, barátaikat is.
A Telex beszámolója alapján a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását is indítványozta az ügyészség pénteken. Eddig is lehetett tudni, hogy az ügynek van egy hetedik terheltje, viszont róla kevesebb információt közöltek eddig.
A megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként dolgozó nő többször is bántalmazta az intézményben lévő fiatalkorúakat. Bár ezek a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, „de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett”.
Az ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével gyanúsítja.
Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.
Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.
