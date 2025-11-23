Dobrev Klára interjút készített egy férfival, aki a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozott egy éven át. A DK elnöke a Facebookon közölt erről videót, melyből kiderül, hogy az intézetben volt helye az erőszaknak, az agresszió mindennapos volt, ami sokkolta a férfit.

Az illető elmondta, ez egy javítóintézet, ahol a gyerekek teljesen védtelenek, mert olyan családból jöttek, amelyek teljesen diszfunkcionálisak. A férfi szerint kamerával elméletileg mindent rögzítettek, amit csináltak, ám miközben többször is látta, hogy a gyerekek komoly pofonokat kaptak,

hiába jött ki az ügyész, egyetlen ügy sem derült ki soha.

Akkor dolgozott ott, amikor a Szőlő utcai ügyben megvádolt Juhász Péter Pál volt az intézmény igazgatója. A férfi állítása szerint egyszer hallott egy mondatot Juhásztól: azt mondta, eddig bárki próbált meg fellépni ellene, mindig a másiknak kellett a szakmából távoznia. Noha személy szerint nem látott tőle gyanús viselkedést, de egy munkatársa arról beszélt,

ott volt egy incidensnél, amikor egy gyereket a nyakánál fogva emelt fel és nyomott neki a rácsnak.

Arra is kitért, ő nem látta, hogy az egyébként fiúintézetből lányseregek ki-be járkáltak volna, de egy fiatal lány őrként dolgozott ott, ami számára is érdekes volt, mert nem volt meg hozzá az iskolai végzettsége.

Az arca elfedését és hangja elváltoztatását kérő férfi végül elmondta, azért kérte az anonimitást, mert azok, akik nem voltak ott, nem érezték át, Juhásznak mekkora hatalma volt és van. Még most is félelmet tud helyezni az emberre, hogy mit kockáztat, ha beszél. Ezután elsírta magát.

Dobrev Klára Facebook-posztjában azt is bejelentette: sikerült elérni, hogy az ügyészek kinyomozzák, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója kiket vitt be vagy hozott ki az intézményből. A főügyésztől egyértelmű igen-választ kaptak Arató Gergely írásbeli kérdésére, miszerint vizsgálják-e, hogy a Szőlő utcai igazgató bevihetett-e személyeket, illetve kihozhatott-e nevelteket az intézet parkolójába vagy parkolójából.