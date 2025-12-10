„Vajon mi történhetett?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Török Gábor politikai elemző, aki kiszúrta, hogy a gyakorta idézett Polymarketen szerda reggel 5 és 6 óra között egy rövid időre – a miniszterelnöki tisztségért folytatott „küzdelemben” – Orbán Viktor vezetett, majd visszaálltak a korábbi erőviszonyok.

Ez az a platform, amely Joe Biden visszalépését és Donald Trump vagy Javier Milei győzelmét is elég korán jelezte.

A 2026-os magyarországi parlamenti választás július 24-én került fel a Polymarket, egy amerikai kriptovalután alapuló előrejelző piac oldalára. A 24.hu felelevenítette, egy hete, december 3-án dél körül 56 százalékos eséllyel adták Magyar Péter győzelmét és 43 százalékkal Orbán Viktor sikerét.

Akkor ez az arány azt jelentette, hogy 56 centbe került egy Magyar győzelmére fogadó tipp és 43 centet kóstált Orbán miniszterelnöki székben maradása.

Magyarán, ha 10 fogadást vesz valaki, azért 5,6 dollárt fizet. Mivel az állításnak két oldala van a platformon, így, ha nyerne Magyar Péter, akkor kapnánk 10 dollárt, ha veszítene, mindent elveszítenénk mi is. A piac azonban nem mindig adja ki pontosan a 100 százalékot, mert spreadet is kell fizetni, akárcsak a tőzsdén.

A bitcoinbázis.hu alapján december 3-ig mintegy 2,5 millió dollárnyi értékben kötöttek fogadást, néhányan pedig egészen sok pénzt tettek fel erre vagy arra az oldalra. Akad, aki konkrétan 127 ezer dollárt (42 millió forint) tett fel arra, hogy Magyar Péter nyer. Ha a Tisza Párt elnöke tényleg nyerne, akkor 227 ezer dollár (75 millió forint) ütné a szerencsés markát, de ellenkező esetben, ha a Fidesz húzza be a választást, akkor mindent elveszít az illető.