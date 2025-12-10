A Tisza Párt elnöke újságírók előtt, a párt frakcióülését követően szólalt meg annak apropóján, hogy a Szőlő utcai intézetben újabb négy embert vettek őrizetbe. Mint fogalmazott, nem pontosan érti,

mire volna szükség ahhoz, hogy egy kormány lemondjon, és hogy egy miniszterelnök vállalja a felelősséget, vagy épp hogy egy köztársasági elnök megszólaljon.

Magyar Péter szerint van egy pont, ami után nem lehet továbbmenni. Hangsúlyozta: a gyermekvédelem egy nemzeti minimum.

A 24.hu szerint ezután azt mondta, meglátása szerint sokan sejtik, hogy zsarolják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, azonban hogy információval, azt ő tudja, és ő tudja nyilvánosságra hozni, amit szerinte meg is tehetne.

Egy riporter ezután azt kérdezte Magyartól, hogy van-e erről konkrét tudomása, mire ő azt válaszolta, hogy igen és szerinte a magyar sajtó nagy része rendelkezik ezzel az információval, ami alapján nem menne át egy nemzetbiztonsági átvilágításon a köztársasági elnök.