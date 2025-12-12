Ahogy közeledik a karácsony, egyre több háztartásban indul be a sütési láz: előkerülnek a régi családi receptek, és sorra készülnek a klasszikus bejglik, zserbók, diós és mákos sütemények. A hagyományos ünnepi desszertek azonban idén sem készülnek olcsóbban: a dió, a mák, a vaj és a gesztenye ára is érezhetően megmozdult az elmúlt időszakban, ami sokaknál alaposabb tervezést igényel a karácsonyi menü összeállításakor.

Megkérdeztük Magyar Cukrász Ipartestület elnökét, Erdélyi Balázst, mit mutatnak az ágazati tapasztalatok: mennyivel drágultak az alapanyagok, mely termékeknél tapasztalható a legnagyobb áremelkedés, és mire számíthatnak azok, akik idén is saját kezűleg vágnak bele a karácsonyi sütésbe.

A forint-árfolyam indokolná az árcsökkenést, de nem történt meg

Az idei évben nem volt akkora árrobbanás, mint az ezt megelőzőekben. Erdélyi Balázs szerint a gesztenye ára emelkedett egy keveset az utóbbi időben – felzárkózott a dió mellé – de a többi alapanyag ára leginkább stagnál. A szakember kifejtette, nem rossz, hogy nem volt idén grandiózus emelkedés, de a szakma nagyon örülne már egy árcsökkenésnek.

„Az euró-forint árfolyam is kedvezően alakult az elmúlt időben, ez is segítség lehetne az árak csökkenésében, hiszen nagyon sok import alapanyagot használunk fel”

– közölte az elnök. Hozzátette: ahogy most látják, a legtöbb cukrászda nem tervez emelést a bejgli áránál, sokan a tavalyi árakon kínálják az elengedhetetlen karácsonyi klasszikust.

Az otthoni süteménykészítés nem olcsó mulatság manapság, de a karácsonyi készülődés fontos része. Ha minőségi alapanyagokból készítjük ezeket a süteményeket, akkor nem lesz sokkal olcsóbb otthon sem, mintha egy cukrászdában vásárolnánk meg, de a közös készítés öröme talán ennyit megér – mondja a szakértő. A bevásárlásoknál mindenki láthatja, hogy mennyibe kerül a vaj, a tojás, a méz, ezek nem olcsó alapanyagok. A csokoládéról és az olajos magvakról nem is beszélve. „A bejglit én biztos, hogy inkább a profikra hagynám, elég munkaigényes, hosszadalmas folyamat otthon elkészíteni, szerintem jobb egy cukrászdában megrendelni” – hangsúlyozta.

Ezek a termékek drágultak leginkább

Erdélyi Balázs szerint idén

a vaj és az olajos magvak ára lesz a legnagyobb költségtétel.

Persze, a bejgli pozsonyi tésztájához lehet zsírt is használni, annak az ára lényegesebben olcsóbb. Ízben kicsit más lesz tőle a tészta, de az állaga zsírral is nagyon jó lesz, vajjal keverve pedig kimondottan tökéletes. Ha jó terméket szeretnénk készíteni, akkor nem szabad kispórolni az alapanyagokat belőle – húzta alá a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke.

Ebben az évben egyébként a dió ára emelkedett leginkább, mert itthon sajnos fagykár, majd aszály is sújtotta az ültetvényeket és így kevesebb termést tudtak realizálni. Az idei diótermés mennyisége elmaradt a 2024-es évtől, de szerencsére a minőségével nincs probléma. A kevesebb mennyiség mindig felveri az árat, és egész biztos, hogy jelentős importra szorulunk majd.

A gesztenye is évek óta drágul, idén egy kicsit még emelkedett az ára, de szerencsére nem drasztikusan. A lekvároknál nagy a szórás, vannak olcsóbb termékek és magasabb gyümölcstartalommal rendelkező prémium termékek is, amiknek természetesen az ára is magasabb. Sokan saját maguknak készítik a lekvárokat, hiszen az a legjobb minőségű, de a magas gyümölcsárak miatt már ezzel sem lehet spórolni, csak minőséget emelni.

Trükkös a kakaó árhelyzete

A napokban írtunk arról, hogy egy év alatt képest kevesebb mint a felére zuhant a csokoládé legfontosabb alapanyaga, a kakaóbab jegyzésára az árutőzsdén. A magyar vásárlók azonban ebből nem sokat éreznek,

a hazai boltokban és cukrászdákban a csokoládéárak nem követték le a piaci mozgásokat, holott még a forint is jelentős mértékben, 16-17 százalékkal erősödött idén a dollárhoz képest.

Utóbbi, mint számos más árupiaci termék esetén az elszámolási alapdeviza.

Erdélyi Balázs ezzel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos az eladási áraknál még mindig a történelmi csúcsok érezhetők, úgy is, hogy a kakaóbab világpiaci ára a felére csökkent. Érthető, hogy el kell adniuk a drágább alapanyagból készült mennyiségeket, de utána remélhetőleg érezhető lesz a csokoládé áránál is egy jelentős csökkenés. A piac kíváncsian várja, hogy melyik gyártó cég reagál majd leggyorsabban az árcsökkenésre, mert ezzel komoly piacot lehet most szerezni.

A túlélésért küzdenek a vállalkozások

A csomagolóanyagok az elmúlt években jelentősen drágultak és komoly költséget jelentenek a vállalkozásoknak. Az elnök szerint ez annak is lehet a következménye, hogy aki prémium minőségű terméket szeretne értékesíteni, annak prémium csomagolóanyagra van szüksége, ami valóban nagyon drága. Szerencsére egyre több, jó minőségű termékeket készítő hazai gyártó van a piacon és így már nem kell mindent külföldről beszerezni.

De vajon meddig lehet a fogyasztókra terhelni a gyártókat és kereskedőket érintő költség-emelkedéseket? Erdélyi Balázs úgy véli, az árképzés mindig egy nagyon kényes dolog itthon, bár sokat javult a vendégek elfogadókészsége az elmúlt években. Minden vállalkozás próbálja megtalálni azt a határt, amikor még a vendégek szívesen vásárolnak, de az üzlet is rentábilisen tud működni.

„A költségek olyan ütemben emelkedtek, hogy képtelenség mindent érvényesíteni az árakban, a legtöbb vállalkozás most a túlélésért küzd, bízva abban, hogy csak eljön végre egy könnyebb és kiszámíthatóbb év. A cukrászsütemények 1000-1500 Ft-os átlagára jóval alatta van a nyugat-európai árszintnek, pedig rengeteg olyan alapanyagot használunk, ami például Olaszországban csak a felébe kerül, mint itthon”

– közölte a szakember.

A nagykereskedők próbálják akciókkal ösztönözni az ünnepek előtti vásárlást, amivel természetesen új vevőket is szeretnének szerezni, de a meglévő vevőiknek is segítenek ezzel. „Cukrász szempontból szerencsére egyre kevésbé releváns kérdés a margarin, mert hála Istennek egyre kevesebbet használnak a cukrászdákban, sőt egyre több olyan műhely van, ahol egyáltalán nem engednek be margarint az üzletbe. Egy minőségi ünnepi süteményben semmi keresnivalója nincs szerintem a margarinnak” – hangsúlyozta Erdélyi Balázs.

Sokan vannak azonban, akik a vaj helyett margarinnal próbálják olcsóbbá varázsolni a költségeket vagy egyéb trükkben gondolkodnak. Az ipartestület elnöke szerint nem karácsonykor kell ezen spórolni, mert az ünnep fényét be is árnyékolhatja egy gyengébb, silányabb termék. Van egy csomó hagyományos és egyszerű sütemény is – például a mézes sütemények, amiket viszonylag olcsón elő lehet állítani, de mégis finomak – mondja. Hozzátette, hogy a dió helyett a diópótlókat javasolja, a mák viszont jóval olcsóbb és egy jó mákos sütemény is remek élményt tud nyújtani. Az egyszerűbb süteményekkel sincs semmi baj, csak ott is ügyelni kell ott is az egészséges és jó minőségű alapanyagokra, mert hosszútávon mindig ez a kifizetődőbb.