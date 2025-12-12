Leprás (Hansen-kór) megbetegedést igazoltak Kolozsváron – jelentette be a romániai egészségügyi minisztérium csütörtök este. A román Agerpres hírügynökség által idézett közlemény alapján a leprás személy egy fiatal ázsiai nő, aki masszőrként dolgozik egy kolozsvári SPA szépségszalonban.

Rajta kívül még három lepragyanúst személy még kivizsgálás alatt áll. Ők is ázsiai, fiatal nők, és ugyanaz a szépségszalon a munkahelyük.

Közülük ketten, egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő, november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban.

A 24.hu emlékeztetett, a román egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán az ügyről hosszú bejegyzést tett ki.

A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet ma megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll

– ismertette többek között Alexandru Rogobete.

A tájékoztatás szerint az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság határozott intézkedéseket hozott a szépségszalonban a kockázatok korlátozása érdekében.

Fertőtlenítettek minden egyes helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják, és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot. Ezenkívül a minisztérium elrendelte a szépségszalon tevékenységének felfüggesztését a járványügyi vizsgálat befejezéséig.

A leprás beteg esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést. A kezelés megkezdése után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik

– állítja a román egészségügyi tárca.

A lepra a világ egyik legrégebbi betegsége, ami egyébként lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű megbetegedés, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó expozíció szükséges, olyannyira, hogy a lappangási ideje pár hónaptól akár 40 évig is terjedhet. A betegség így kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával sem terjed. Így a fertőzött személyek családjuk körében élhetnek, sőt iskolába vagy munkába is járhatnak.

A legutolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták Romániában. Nemrégiben pedig egy másik szomszédos országban is felütötte a fejét.