Leprás (Hansen-kór) megbetegedést igazoltak Kolozsváron – jelentette be a romániai egészségügyi minisztérium csütörtök este. A román Agerpres hírügynökség által idézett közlemény alapján a leprás személy egy fiatal ázsiai nő, aki masszőrként dolgozik egy kolozsvári SPA szépségszalonban.
Rajta kívül még három lepragyanúst személy még kivizsgálás alatt áll. Ők is ázsiai, fiatal nők, és ugyanaz a szépségszalon a munkahelyük.
Közülük ketten, egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő, november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban.
A 24.hu emlékeztetett, a román egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán az ügyről hosszú bejegyzést tett ki.
A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet ma megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll
– ismertette többek között Alexandru Rogobete.
A tájékoztatás szerint az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság határozott intézkedéseket hozott a szépségszalonban a kockázatok korlátozása érdekében.
Fertőtlenítettek minden egyes helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják, és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot. Ezenkívül a minisztérium elrendelte a szépségszalon tevékenységének felfüggesztését a járványügyi vizsgálat befejezéséig.
A leprás beteg esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést. A kezelés megkezdése után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik
– állítja a román egészségügyi tárca.
A legutolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták Romániában. Nemrégiben pedig egy másik szomszédos országban is felütötte a fejét.
