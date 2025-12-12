A szlovák Büntető törvénykönyv (Btk.) módosítása miatt kisebb verekedés is volt a parlament üléstermében. Igor Matovic, volt miniszterelnök telefonjával próbálta felvenni, hogy kik azok a képviselők – 76 koalíciós képviselő –, akik megszavazták a Btk. módosítását, amelynek értelmében büntethető lesz a választások külföldi befolyásolása és a Benes-dekrétumok tagadása is. Ekkor Erik Vlcek (Hlas) egy vizespalackkal dobta meg a Szlovákia mozgalom elnökét. Erre reagált Matovic úgy reagált:

„Mi van, te f*sz?!”

Ezután szabadultak el az indulatok – írta meg az ÚJ Szó. A videót egyébként maga a politikus osztotta meg Facebook-oldalán.