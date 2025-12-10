A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség széles körű, soron kívüli eljárása – és nem egyes közszereplők jelen ügyhöz kapcsolódó megnyilvánulása – határozza meg az eljárás menetét – írta szerdai közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség a Szőlő utcai fejlemények után.
Kifejtették: az ügy mindenre kiterjedő feltárása érdekében tegnap óta a nyomozó ügyészség több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat bűnügyi akciót a Budapesti Javítóintézetben és több más helyszínen. Ennek során szemlét tartottak és eredményes kutatásokat, lefoglalásokat végeztek. A javítóintézetben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – az ott letartóztatásban lévő fiatalkorúak védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont. A nyomozó ügyészek meghallgatták az intézményben elhelyezett valamennyi eddig ki nem hallgatott fiatalkorút.
A két hónapja ügyészségi hatáskörben folyó nyomozás legfrissebb eredményeként – az eddigi három gyanúsítotton túl – a nyomozó ügyészség újabb négy személyt vett őrizetbe, akik közül eddig három személyt gyanúsítottként is kihallgatott.
Az újonnan közölt megalapozott gyanúk lényege szerint az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – egyikük 2025 júniusától került gyermekfelügyelői beosztásba –
a Budapesti Javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat bántalmazta, többek között úgy, hogy egy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.
A harmadik – közel másfél évtizede, főleg nevelési szakterületen dolgozó – gyanúsított szintén részt vett a bántalmazásban és ezen túlmenően bűnpártolóként az intézmény letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához nyújtott segítséget. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások során egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést.
Az ügy eddigi gyanúsítottjai ügyészi indítványra kényszerintézkedés alatt állnak: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.
Azt ígérték, az újonnan őrizetbe vett négy személy további kényszerintézkedéséről később várható döntés.
A nyomozó főügyészség külön is felhívta a figyelmet a következőkre:
- A jelen ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése és feljelentése nyomán, a Nemzeti Nyomozó Iroda 2024. december 12-én rendelt el nyomozást.
A Legfőbb Ügyészség – a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – 2025. szeptember 26-án úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja.
- A nyomozás átvételét követően a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség külön speciális csoportban eljárva széles körű nyomozást folytat. E tekintetben a nyomozás során beszerzett bizonyítékokon túl más körülménynek – így például a közösségi médiában közzétett tartalmaknak – semmilyen jelentősége nem volt és nincsen.
- A nyomozás főszabály szerint nem a nyilvánosság előtt folyik. Ennek célja, hogy az eljáró hatóság (jelen esetben ügyészség) egy szakmai alapon felépített nyomozati taktika szerint járhasson el annak veszélye nélkül, hogy az arra illetéktelenek (például a feltételezett elkövetők) idő előtt információhoz juthassanak. Az elsődleges szempont az eljárás eredményessége, az elkövetők jogerős elítélése. A bizonyító erejű adatok más forrásból származó egyes részleteinek közszereplők általi bemutatása és saját céljaikra való felhasználása egyrészt az eljárás érdekeit súlyosan veszélyeztetheti, mert például a potenciális terheltek előre felkészülhetnek arra, hogy milyen állításokkal szemben kell védekezniük. Másrészt mindez a sértettek érdekeit is veszélyeztetheti.
Megjegyezni kívánjuk, hogy a kérdéses közszereplők egy esetben sem fordultak az ügyészséghez azzal, hogy bizonyítékok állnak a rendelkezésükre.
- A nyomozás célja a törvényesen felhasználható bizonyítékok (például az eljárási szabályok szerint tett tanúvallomások) összegyűjtése, és ezek alapján a személyre szabott megalapozott gyanú megállapítása. Gyanúsítotti kihallgatásra és kényszerintézkedés alkalmazására csak ilyen módon kerülhet sor, ellenőrizetlen, folyamatosan változó információknak a büntetőeljárásban nem lehet bizonyító ereje.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ügyészségnek az egyes cselekmények elkövetési időpontját is körültekintően kell vizsgálnia. Elévült bűncselekmény miatt az időközben beazonosított elkövetőt nem lehet felelősségre vonni, vele szemben büntetőeljárást folytatni.
- Az ügyészség – a nyilvánosság egyes szereplőivel szemben – a büntetőeljárásban a közszereplőnek nem minősülő érintettek bűnügyi személyes adatainak jogszabályban írt védelmét (sértettek és terheltek esetében egyaránt) továbbra is tiszteletben tartja.
- Az ügy nem egy általános gyermekvédelmi intézményhez, hanem egy javítóintézethez kapcsolódik, amelyben a büntetőeljárás alatt álló fiatalkorú terheltek bíróság által elrendelt letartóztatását hajtják végre.
- Az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség eddig is és ezután is folyamatosan tájékoztatta, illetve tájékoztatja a közvéleményt. Minden más a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak
– sorolták.
