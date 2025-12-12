A Fideszhez pár éve csatlakozó Gáspár Győző 31 éves lánya Moszkvába látogatott a külügyminiszterrel egyetemben, a keleti útról pedig videós élménybeszámolót is megosztott a TikTokon a publikummal.
Gáspár Evelin felidézte az utazás körülményeit, többek között jelezve, hogy nagyjából három órás volt a Magyar Honvédség gépével megtett repülőút. Másnap elkísérte a nagyszabású üzleti delegációt a tárgyalásokra, ahol néhány felvételt készített a tárgyalóteremről, politikusokról is.
Majd egy ponton azt is megjegyezte, a találkozón
„a tolmács nagyon cukin beszélt magyarul”.
A 24.hu szúrta ki Gáspár Evelin pár perces videóját, melyben arra is kitér: „Természetesen az ajándékozás sem maradhatott ki, bort, csokit és pezsgőt vittünk ajándékba (...)
Ti mit vittetek volna amúgy az oroszoknak ajándékba?”
– tette fel a költői kérdést.
Ezután a nagykövetségre is elment, és eljött a közös vacsora ideje. „A nap végén a miniszter úr még elment futni, nem is értem, hogy van ennyi ereje” – zárta a videóját, mely ezen a linken érhető el.
@ge.001
Москва ????????♬ Life - Zivert
Kedden Szijjártó már becsekkolt orosz fővárosból, s azt közölte, már leöntöttek 500 négyzetméternyi szerelőbetont, így hamarabb elindulhat a Paks II. beruházás. Mások mellett a Mol, az MVM és a Richter képviselőivel ment még Oroszországba.
Szijjártó Péter megérkezett Moszkvába, és rögtön bejelentést tettMegkezdődött a magyar–orosz gazdasági vegyesbizottság ülése – közölte a miniszter. Bejelentette: a Paks II. első beton előkészítése gyorsabban halad a tervezettnél, és a Török Áramlat vezetékét működtető vállalat Hollandiából Magyarországra költözik. Bővebben >>>
