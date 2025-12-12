Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) által biztosított padlásfödés szigetelés lendületbe hozta a lakossági épületállomány energetikai korszerűsítési folyamatát. A hazai építőanyag-gyártók friss adatai szerint 2025 második felében 53 ezer lakóépületben valósulhat meg térítésmentes padlásfödém-szigetelés, ami több mint 5,8 millió négyzetméternyi hőszigetelt felületet jelent.

A szakszövetség álláspontja változatlan: a hazai épületállomány korszerűsítésével könnyen megspórolható akár évi egymilliárd köbméter gáz is, ezért a szigorúbb EKR kvóták hosszabb távú fenntartását javasolják – mondta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke. Hozzátette, hogy a jelenleg 2026-ra előírt 1,4 százalékos kötelezettségi szint 2030-ig történő meghosszabbítása megteremtené az alapot a hosszú távú tervezhetőséghez és biztosíthatja a program tartós pozitív hatását

Az ÉVOSZ a program erőteljes folytatását várja 2026-ra, ami alapján a két egymást követő évben összességében 100 ezer lakóház energetikai korszerűsítése valósulhat meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2025-ben megvalósult épületszigetelések mintegy 2,65 millió GJ hitelesített energiamegtakarítást jelentenek, ami hozzávetőleg 80 millió köbméter földgáz-megtakarítással egyenértékű. Ez több ezer háztartás éves gázfogyasztásának megfelelő mennyiség, ami mérsékli az ország energiaigényét és importkitettségét.

A térségi aktivitás továbbra is eltérő képet és sajátságokat mutat: Észak-Magyarország és az Észak-Alföld együttesen az összes megvalósult szigetelés több mint felét adja. Ezek a régiók bizonyultak a program leginkább fogadókész területeinek, ami azért is kedvező, mert az épületállomány elavultsága és ebből fakadó nagyobb lakossági-energetikai költségteher éppen ott jelentkezik.

A komplex felújítási lehetőségek is gyorsan terjednek

Az ingyenes padlásfödém szigetelések mellett szeptemberben elindult a Masterplast komplexebb korszerűsítést kínáló Hungarocell Felújítási Programja, amely a padlástér szigetelése mellett a homlokzati hőszigetelésre is kedvező lehetőséget kínál. A kezdeményezés — amelyben a hőszigetelő anyagot a gyártó a hőszigetelést igénylő részére térítésmentesen biztosítja — szeptember óta 12 ezer regisztrációt ért el. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a lakosság részéről komoly igény mutatkozik az átfogóbb felújítási megoldásokra is.

2026-ban tovább nőhet az EKR alapú programok volumene

A 2025-ös eredmények alapján az ÉVOSZ arra számít, hogy a lakossági korszerűsítések üteme 2026-ban továbbra is dinamikus marad, és az új EKR szabályozás első két évében legalább 100 ezer lakóépületen valósulhat meg energiahatékonysági korszerűsítés.

A program eddigi eredményei azt mutatják, hogy a lakossági energetikai korszerűsítések gyors, hatékony és széleskörű megvalósítása nemcsak elméleti lehetőség, hanem reális út Magyarország energiaigényének tartós csökkentéséhez. Egyúttal jelentős gazdaságélénkítő hatása van az építésgazdaság területén.