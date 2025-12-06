Magyar Péter nyilvános országjárásának szombati helyszíne Kecskemét, ahol délelőtt Orbán Viktor is beszélt a saját "háborúellenes gyűlésnek" keresztelt, zártkörű eseményén.

Magyar Péter nagy ujjongás közepette érkezett meg a színpadra, majd beszédét azzal kezdte, hogy reflektált a miniszterelnök délelőtti eseményére, és kritizálta annak zártkörűségét.

„Hallom, megérkezett hozzátok a közpénz-milliárdokon utazó vándorcirkusz, egy jól körbezárt helyre” - kezdte Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ezután egyenesen szólította meg Orbán Viktort: „Miniszterelnök úr, miért nem jön ki az emberek közé?”

Magyar ezt követően rátért a gyermekvédelem ügyére. A Mikulás-napi, gyerekekkel készült politikusi fotók kapcsán arról beszélt: „Álszentség, Fidesz a neved!” – majd felidézte a Szőlő utcai botrányt és sorra tette fel a kérdéseket: hogyan állíthatta bárki, hogy nem voltak kiskorú áldozatok, miért szerepel annyi fideszes politikussal közös képen az elítélt férfi, és hogyan működhetnek tovább pedofilhálózatok.

Miért nem néz az áldozatok szemébe, miniszterelnök úr?

- tette fel a kérdést a pártelnök.

Ezután a pártelnök megemlítette az egészségügyet. Magyar Péter úgy fogalmazott: a Fidesz 15 év alatt sem tudta érdemben rendbe tenni azt. Szerinte az ellátórendszer „széthullott, lezüllött és privatizálódott”, és ma már szinte minden nagyvállalkozónak van „egy csilivili magánkórháza”, miközben a közellátás folyamatosan romlik.

A kritikát ezúttal egy bejelentés követte: Magyar Péter nyilvánosságra hozta első miniszterjelöltjét. Elmondása szerint Hegedűs Zsolt sebészprofesszor töltené be az egészségügyi miniszteri posztot egy Tisza-kormányban.

A bejelentést taps fogadta, Magyar pedig hangsúlyozta, hogy a cél a közfinanszírozott egészségügy újjáépítése és a szakemberek megtartása.

Az oktatással kapcsolatban Magyar Péter azt mondta, hogy mindenki hozzá fog férni a színvonalas oktatáshoz, az ország akármelyik részén is lakik. Önálló oktatási minisztérium lesz, amit nem egy nyugdíjas rendőr fog vezetni, utalva Pintér Sándorra. Miniszterjelöltet itt még nem nevezett meg.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1. számú egyéni választókerületben induló Gajdos László a közvélemény-kutatások szerint 67 százalékkal vezet a körzetben, míg a Fideszes jelöltnek csak 25 százalékot mértek.

Amikor bemutatták a Bács-Kiskun megyei jelölteket, Magyar Péter élőben igazította helyre a műsorvezetőt:

nem vármegye, hanem megye

– jelentette ki, amire a közönség ovációban tört ki. Amikor rákérdeztek, hogy ez most akkor hivatalos-e, Magyar csak bólintott. Onnantól kezdve nem vármegyéztek tovább: mindenki „megyére” váltott.