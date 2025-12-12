A higiéniai termékek köztük az újszülött pelenkák és a különböző egészségügyi betétek átfogó vizsgálatánál a termékek folyadékmegkötő képességét vizsgálva a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nem talált megtévesztő értékeket.
A vizsgálat kiterjedt a csecsemőknek szánt pelenkákra (3-6 kg vagy 2-5 kg), a felnőtteknek szánt egészségügyi betétekre és tisztasági betétekre, a menstruációs fehérneműkre, valamint az inkontinencia betétek ellenőrzésére is. A hatóság célja, hogy a vásárlók megbízható információk alapján dönthessenek, különösen olyan termékek esetén, amelyek közvetlenül befolyásolják a fogyasztók, különösen a csecsemők
komfortérzetét. A termékek mintavételére bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, üzletláncokban,
drogériákban, webáruházakban és egyéb, a termékeket árusító kiskereskedelmi egységekben került
sor.
A 60 terméket érintő mintavétel kiterjedt:
- 14 nappali normál egészségügyi betétre;
- 6 éjszakai egészségügyi betétre;
- 9 menstruációs fehérneműre;
- 10 normál tisztasági betétre;
- 11 férfi és női inkontinencia betétre;
- valamint 10 pelenkára;
A folyadékmegkötő képesség tekintetében a következő eredmények születtek: normál nappali
egészségügyi betétek 14 és 45 ml közötti, az éjszakai egészségügyi betétek 24 és 86 ml közötti, a
menstruációs fehérneműk 6 és 16 ml közötti, míg a normál tisztasági betétek 2 és 14 ml közötti
értékek kerültek megállapításra, így ezek közül minden fogyasztó ki tudja választani élethelyzetéhez,
felhasználási céljához legjobban illeszkedő terméket, vagy a termékkategórián belüli leggazdaságosabb terméket.
A normál férfi és női inkontinencia betétek esetében az eredmények széles skálán mozogtak: a
termékek 44 és 340 ml közötti folyadékmegkötő képességgel rendelkeztek, melyről már
megvásárláskor tájékozódhat a vevő, hiszen erről a termék gyártójának a címkézésen jogszabály
szerint tájékoztatnia kell őt. Ugyanez a tendencia megfigyelhető a csecsemőpelenkák esetében is, ahol a laboratóriumi vizsgálatok eredményei 77 ml-től egészen 395 ml-ig terjedő folyadékmegkötő
kapacitást mutattak, mely teljesítménybeli különbségekről vagy saját tapasztalatból vagy ilyen és
ehhez hasonló összehasonlító eredményekből tájékozódhat a vevő.
A részletes összehasonlító táblázat és jelentés az NKFH honlapján érhető el>>>>>>>
A vizsgálat másik fontos eleme a termék csomagolásán feltüntetett állítások, tanúsítványok
valódiságának ellenőrzése, mely jelenleg is folyamatban van. Ezen állítások megalapozottságát a
gyártónak szükséges igazolnia. Amennyiben az NKFH megtévesztést vagy szabálytalanságot tár fel,
hatósági eljárás indul.
