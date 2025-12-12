A higiéniai termékek köztük az újszülött pelenkák és a különböző egészségügyi betétek átfogó vizsgálatánál a termékek folyadékmegkötő képességét vizsgálva a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nem talált megtévesztő értékeket.

A vizsgálat kiterjedt a csecsemőknek szánt pelenkákra (3-6 kg vagy 2-5 kg), a felnőtteknek szánt egészségügyi betétekre és tisztasági betétekre, a menstruációs fehérneműkre, valamint az inkontinencia betétek ellenőrzésére is. A hatóság célja, hogy a vásárlók megbízható információk alapján dönthessenek, különösen olyan termékek esetén, amelyek közvetlenül befolyásolják a fogyasztók, különösen a csecsemők

komfortérzetét. A termékek mintavételére bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, üzletláncokban,

drogériákban, webáruházakban és egyéb, a termékeket árusító kiskereskedelmi egységekben került

sor.

A 60 terméket érintő mintavétel kiterjedt:

14 nappali normál egészségügyi betétre;

6 éjszakai egészségügyi betétre;

9 menstruációs fehérneműre;

10 normál tisztasági betétre;

11 férfi és női inkontinencia betétre;

valamint 10 pelenkára;

A folyadékmegkötő képesség tekintetében a következő eredmények születtek: normál nappali

egészségügyi betétek 14 és 45 ml közötti, az éjszakai egészségügyi betétek 24 és 86 ml közötti, a

menstruációs fehérneműk 6 és 16 ml közötti, míg a normál tisztasági betétek 2 és 14 ml közötti

értékek kerültek megállapításra, így ezek közül minden fogyasztó ki tudja választani élethelyzetéhez,

felhasználási céljához legjobban illeszkedő terméket, vagy a termékkategórián belüli leggazdaságosabb terméket.

A normál férfi és női inkontinencia betétek esetében az eredmények széles skálán mozogtak: a

termékek 44 és 340 ml közötti folyadékmegkötő képességgel rendelkeztek, melyről már

megvásárláskor tájékozódhat a vevő, hiszen erről a termék gyártójának a címkézésen jogszabály

szerint tájékoztatnia kell őt. Ugyanez a tendencia megfigyelhető a csecsemőpelenkák esetében is, ahol a laboratóriumi vizsgálatok eredményei 77 ml-től egészen 395 ml-ig terjedő folyadékmegkötő

kapacitást mutattak, mely teljesítménybeli különbségekről vagy saját tapasztalatból vagy ilyen és

ehhez hasonló összehasonlító eredményekből tájékozódhat a vevő.

A részletes összehasonlító táblázat és jelentés az NKFH honlapján érhető el>>>>>>>

A vizsgálat másik fontos eleme a termék csomagolásán feltüntetett állítások, tanúsítványok

valódiságának ellenőrzése, mely jelenleg is folyamatban van. Ezen állítások megalapozottságát a

gyártónak szükséges igazolnia. Amennyiben az NKFH megtévesztést vagy szabálytalanságot tár fel,

hatósági eljárás indul.