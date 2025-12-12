Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára mérséklődik. A benzin bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal csökken – írja a holtankoljak.hu.
A mai napi átlagárak így alakulnak december 12-én:
- 95-ös benzin: 566 Ft/liter
- Gázolaj: 577 Ft/liter
