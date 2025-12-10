„Álljunk ki közösen a gyermekek mellett! Elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból és a köztársasági elnök hallgatásából!” - szólított fel Magyar Péter szerda reggeli Facebook-posztjában.

„December 13-án, szombaton 15 órakor találkozzunk Budapesten a Deák Ferenc téren! Irány a Karmelita és a Köztársasági Elnöki Hivatal!” - írta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter bejegyzése nem sokkal azután jelent meg, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette: a Szőlő utcai és hasonló nevelőintézeteket a rendőrség felügyelete alá helyezik. A miniszter ígérete szerint ez a Magyar Közlönyben még reggel megjelenik és szinte azonnal hatályba lép.

A Szőlő utcai fejleményekről szólva Gulyás elmondta, az intézményben történtek kapcsán büntetőeljárás van folyamatban. Jelezte, fiatalkorúak javítóintézetéről, büntetés-végrehajtási intézetről van szó, nem pedig klasszikus gyermekotthonról, ez indokolja a rendőrség felügyeletét. Hangsúlyozta azt is, hogy mindenfajta erőszakot, de a fiatalok elleni erőszakot különösen elutasítják.