„Álljunk ki közösen a gyermekek mellett! Elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból és a köztársasági elnök hallgatásából!” - szólított fel Magyar Péter szerda reggeli Facebook-posztjában.
„December 13-án, szombaton 15 órakor találkozzunk Budapesten a Deák Ferenc téren! Irány a Karmelita és a Köztársasági Elnöki Hivatal!” - írta a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter bejegyzése nem sokkal azután jelent meg, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette: a Szőlő utcai és hasonló nevelőintézeteket a rendőrség felügyelete alá helyezik. A miniszter ígérete szerint ez a Magyar Közlönyben még reggel megjelenik és szinte azonnal hatályba lép.
A Szőlő utcai fejleményekről szólva Gulyás elmondta, az intézményben történtek kapcsán büntetőeljárás van folyamatban. Jelezte, fiatalkorúak javítóintézetéről, büntetés-végrehajtási intézetről van szó, nem pedig klasszikus gyermekotthonról, ez indokolja a rendőrség felügyeletét. Hangsúlyozta azt is, hogy mindenfajta erőszakot, de a fiatalok elleni erőszakot különösen elutasítják.
Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.
Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!