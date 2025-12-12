Keresetet nyújtott be a moszkvai választottbíróságon az Euroclear európai értékpapír-letétkezelő ellen az orosz központi bank – közölte pénteken a szabályozó sajtószolgálata.

A döntést a jegybank az Euroclear általa jogellenesnek ítélt tevékenységével, valamint az Európai Bizottság által mérlegelt, az orosz eszközöknek a tulajdonos beleegyezése nélküli felhasználásának mechanizmusai miatt hozták meg. „A Bank Rosszii keresetet nyújt be a Moszkvai Választottbírósághoz az Euroclear letétkezelő ellen a Bank Rossziinak okozott károk megtérítése érdekében" – állt a közleményben.

Az orosz központi bank szerint a kára abból adódott, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonában lévő pénzeszközökkel és értékpapírokkal.