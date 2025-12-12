Keresetet nyújtott be a moszkvai választottbíróságon az Euroclear európai értékpapír-letétkezelő ellen az orosz központi bank – közölte pénteken a szabályozó sajtószolgálata.

A döntést a jegybank az Euroclear általa jogellenesnek ítélt tevékenységével, valamint az Európai Bizottság által mérlegelt, az orosz eszközöknek a tulajdonos beleegyezése nélküli felhasználásának mechanizmusai miatt hozták meg. „A Bank Rosszii keresetet nyújt be a Moszkvai Választottbírósághoz az Euroclear letétkezelő ellen a Bank Rossziinak okozott károk megtérítése érdekében" – állt a közleményben.

Pár napja megszólalt a belgiumi Euroclear pénzintézet vezérigazgatója arról, hogy mi történne, ha elkoboznák az orosz vagyont, és Ukrajna finanszírozására használnák fel. Szerinte egy ilyen döntés jelentős jogi kockázatokkal jár, és az látszik, hogy félreértik, mit jelent ez a procedúra.

Az orosz központi bank szerint a kára abból adódott, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonában lévő pénzeszközökkel és értékpapírokkal.

