Egy év alatt képest kevesebb mint a felére zuhant a csokoládé legfontosabb alapanyaga, a kakaóbab jegyzésára az árutőzsdén, a magyar vásárlók azonban ebből nem sokat éreznek, a hazai boltokban és cukrászdákban a csokoládéárak nem követték le a piaci mozgásokat, holott még a forint is jelentős mértékben, 16-17 százalékkal erősödött idén a dollárhoz képest. Utóbbi, mint számos más árupiaci termék esetén az elszámolási alapdeviza.

Ezek a tények: egy tonna kakaó ára tavaly december közepén volt mindenkori rekordon, akkor 12 686 dollárt kértek egy tonnányi mennyiségért. Azóta meredeken estek az árak, november végén 5100 dolláron jegyezték a kakaót, kedden pedig 5531 dollár/tonna volt az átlagár (56 százalékkal a tavalyi csúcs alatt).

Átszámítva, az aktuális dollár-forint árakkal kalkulálva így néznek ki a kakaóárak:

2024. december 18.: 5 074 400 forint /tonna

2025. december 2. : 1 814 168 forint /tonna

Vagyis forintra átszámítva 64 százalékkal alacsonyabb most az alapanyag beszerzési ára a csokigyártóknak, mint egy évvel korábban. A jegyzésár egyébként messze nincs mélyponton, csak a 2024 éveleji szintekre tért vissza.

Kakaóbab jegyzésár alakulása (dollár/tonna). Forrás: Deutsche Börse

Mi okozta a nagy esést?

A JP Morgan árupiaci elemzése szerint egyértelműen az ipari kereslet idei visszaesése a fő ok. A csokoládékészítés kulcsfontosságú lépését – a kakaó őrlését – végző vállalatok már tavaly is egyre magasabb költségekkel találkoztak, a marzsok pedig csökkentek, így a feldolgozás, a egyre kevésbé volt jövedelmező.

A kakaótermelés azonban a 2025/2026-os szezonban fellendült, a nyugat-afrikai régiókban a lehullott csapadék mennyisége mind növelte a terméshozamokat. A kínálati oldalt az ecuadori termelés folyamatos fellendülése is támogatta. A JPM szerint a piaci egyensúlyi ár 6000 dollár körül lehet, a mostani árak ehhez közelítenek, az egy évvel ezelőtti 12 ezer dolláros árszint visszatérésére nem is számítanak.

A csokirajongóknak rossz hír, hogy a csokoládé ára nem követi automatikusan és főleg nem azonnal a kakaóbab világpiaci ármozgását. Ráadásul a csoki előállítási költségének csak egy része a kakaó, kalkulálni kell még az alábbiakkal:

egyéb alapanyagok: cukor, tejpor, vaj

energia- és tárolási költségek

csomagolás

szállítás, logisztika

bérek

A nagyobb édességgyártók általában hónapokra vagy évekre előre kötnek szerződéseket, gyakran rögzített áron vásárolnak kakaóbabot, vagy őrölt kakaót. Hiába esik a jegyzésár, ha még a magasabb beszerzési áron vett készleteiket használják fel, akkor a gyártási költségeik magasan maradnak. A feldolgozott kakaótermékek ára pedig nem zuhant akkorát, mint a kakaóbab.

Magyarországon is számít a kakaóbab ára

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke az Economx kérdésére elmondta, a cukrászatban leginkább a kész csokoládé felhasználása a jellemző, de vannak olyan vállalkozások is Magyarországon, ahol a kakaóbabot vásárolják meg és itthon dolgozzák fel, így el tudják készíteni a saját csokoládéjukat. Ezek az úgynevezett bean to bar csokoládék.

Talán itt érezhető leggyorsabban a kakaóbab világpiaci árának változása, persze itt sem ennyire egyszerű, hiszen az előre lekötött szerződések miatt nem biztos, hogy rögtön érvényesíthető az árcsökkenés

– mondta Erdélyi Balázs.

A 13 000 dollár közelébe felkúszó tonnánkénti árnál, ami körülbelül 4300 forint/kilogramm árat jelentett az év elején, a kész csokoládé ára Magyarországon nagyjából 7000-9000 forint körül mozgott. A jelenlegi 5500-6000 dolláros kakaóbab árnál (mintegy 2000 forint/kg) mégsem lett sokkal olcsóbb a kész csokoládék ára. "Sajnos nem olyan gyors az árak követése, mint szeretnénk, hiszen a jelenlegi kilónkénti csokoládé árak valahol 5000 és 8000 forint körül mozognak, nem estek még vissza a korábbi ár felére” - tette hozzá Erdélyi Balázs.

Honnan importálunk?

A legtöbb csokoládé Belgiumból, Spanyolországból és Franciaországból érkezik hazánkba és a legtöbb nemzetközileg is elismert márka beszerezhető jelenleg Magyarországon is. Ezeken felül jelen vannak német és kolumbiai csokoládék is a hazai piacon, illetve sokan közvetlenül a gyártótól vásárolják a csokoládét. A bean to bar csokoládékészítés esetén egyenesen a termelőtől vásárolják meg a kakaóbabot, jellemzően több termőterületről szerzik be és közvetlen kapcsolatban vannak farmerekkel.

Kép: Economx

Mennyi az annyi: hány százalék a kakaótartalom?

A kakaótartalom a fehér csokoládéknál a legalacsonyabb, jellemzően 28-35 százalék, míg a tejcsokoládéknál már magasabb, 32-45 százalék közötti. Az étcsokoládék jellemzően 50-től indulnak és 70-80 százalékos kakaótartalommal rendelkező étcsokoládék is vannak a hazai piacon, de a legtöbb mennyiségben az 55-65 százalékos étcsokoládét használják fel a cukrászok. Természetesen ezek mellett kakaóvajat és kakaómasszát (ami 100 százalékban kakaó) is felhasznál a szakma, ezeknek a termékeknek a legmagasabb az ára.

Az árak várható alakulásáról Erdélyi Balázs elmondta, bíznak benne, hogy egy jobb szezon és egy sikeres szüret enyhítheti majd az árakat hosszabb távon is, és abban is, hogy majd itthon is érzékelni lehet az árcsökkenést.

Fontos a rendezett gazdasági és politikai helyzet kialakítása a termesztő országokban, illetve a spekulációt, tőzsdei manipulációkat is meg kellene próbálni kizárni. "Sajnos az a tapasztalat, hogy az eladási árak mindig gyorsan követik a világpiaci árak emelkedését, de a csökkenést már általában nem olyan ütemben és mértékben" - tette hozzá a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.