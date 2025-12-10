Puzsér Róbert a közösségi oldalán harangozta be, hogy a hétvégén tüntetést hoz tető alá, a friss Szőlő utcai fejleményekre reflektálva.

Emlékezetes, kedden Juhász Péter politikai influenszer olyan évekkel ezelőtti felvételeket tett közzé, amelyeken az látható, amint a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly egy feleltetésnél kirángat egy fiatalt a padból, melybe előtte beleveri a fejét, majd a földön rátapos és bele is rúg. Egy másik részleten a férfi a földre visz, majd leszorít és megver egy fiatalt. Ezután belső vizsgálat indult, az akkori igazgató, a már letartóztatott Juhász Péter Pál megvált Kovács-Buna Károlytól, de néhány hónapra rá visszavette helyetteseként.

„Aki látta, mi zajlik a Szőlő utcában, és gyomorgörcse támadt tőle, annak e hét vasárnapján a Polgári Ellenállás demonstrációján lesz a helye, hogy együtt üzenjük meg a hatalomnak: ez így nem megy tovább. Készülj advent harmadik vasárnapjára, és hozd el a koszorú harmadik gyertyáját a megnyomorított életekért”

– írta a publicista.

Puzsér további részleteket a későbbiekben ígért az eseménnyel kapcsolatban.

Ismert, a szerdai kormányinfón a kormány is reagált a történtekre, így bejelentették: azon nevelőintézeteket, ahol vannak fiatalok, a rendőrség felügyelete alá helyezik. Ugyanakkor Magyar Péter szintén demonstrációt szervezett a hétvégére, szombatra a Karmelitához.