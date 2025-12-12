A lakossági energiatárolói programról szóló, Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett határozat szerint a kormány a családok rezsiköltségeinek további csökkentése érdekében új támogatással segíti a lakosságot a zöldenergia felhasználásában és tárolásában. A lakossági napelemekből és egyéb zöldenergia-forrásokból származó áram tárolása jelentősen növeli az önellátást, ezért pályázat formájában vissza nem térítendő anyagi támogatást biztosítanak az energiatárolók telepítéséhez.

Lantos Csaba energiaügyi miniszternek és helyettesének, Czepek Gábornak, a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítéséért felelős kormánybiztosnak azonnal gondoskodnia kell a program kidolgozásáról és meghirdetéséről 2026. január 15-ig, a pályázat pedig 2026. február 1-jén nyílik meg.

A programban minden háztartási méretű kiserőművel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló felhasználó részt vehet, a pályázati támogatás mértéke pedig legfeljebb 2 500 000 forint lehet.

Elbíráláskor előnyt élveznek azok a felhasználók, akik az éves szaldó elszámolásból már kiesnek, vagy 2030-ig esnek ki, valamint az 5000 fő alatti vidéki településeken élők.

A programot Orbán Viktor rezsicsökkentés 2.0-ként jelentette be a közösségi oldalán, írta a 24.hu. A bejegyezéshez csatolt videóban a miniszterelnök azt mondta: azoknak akarnak „lehetőséget adni, akiknek vagy már van napelemük, és az elektromos áramot termel, vagy akarják, hogy legyen ilyen napelemük, és majd termelni fog. És majd szembesülnek azzal a problémával, hogy vagy föl tudják termelni a felesleges áramot, amit a napelem termelt a hálózatra, vagy az elvész. Egy olyan képességre van szükség, hogy el tudják tárolni a napelemek által előállított energiát. Az egyszerűség kedvéért nevezzük akkumulátornak”.

Orbán Viktor kiemelte, hogy ha valakinek van energiatárolója, képes lesz elraktározni a napelem által megtermelt energiát, és felhasználni azt akkor is, amikor a nap már nem süt, vagyis a napelem nem termel áramot. Hozzátette, hogy leegyszerűsítve

ez valójában egy rezsicsökkentési program.

Az állam ebben segít: vállalja, hogy a vételárból 2,5 millió forintot támogatásként biztosít, a hiányzó összeget pedig a felhasználónak kell önerőként előteremtenie. Orbán Viktor azt ígérte: törekedni fognak a pályázatok minél gyorsabb elbírálására.