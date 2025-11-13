Sikeres családok pénzügyi titkai

céginfó.hu
Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője és Simonyi Tamás, a KPMG szenior igazgatója voltak a vendégeink legújabb adásunkban, ahol a családok pénzügyi tudatosságáról, közös döntéseiről és a hosszú távú vagyontervezésről beszélgettünk. Szó esett arról, hogyan kommunikálhatnak a családok nyíltan a pénzről, miként vonhatók be a különböző generációk a döntésekbe, és milyen hibákat érdemes elkerülni a mindennapi pénzügyi helyzetekben.
A szakértők gyakorlati tippeket osztottak meg a kiadások és megtakarítások egyensúlyáról, a befektetési lehetőségekről, a fenntartható pénzügyekről és arról, hogyan segíthetnek a digitális eszközök a családoknak abban, hogy tudatosabban tervezzék jövőjüket. A beszélgetésből kiderült, hogy a sikeres pénzügyi döntések nemcsak számokról szólnak, hanem szemléletről, rutinokról és a közös célokban való megegyezésről is.

Miről lesz még szó az adásban?

  • Hogyan lehet a családi nézeteltéréseket kezelni úgy, hogy ne akadályozzák a pénzügyi döntéseket?
  • Milyen napi vagy heti rutinok segítik a tudatos pénzkezelést?
  • Milyen tévhitek keringenek a megtakarításokról és a befektetésekről?
  • Mi az az egyetlen kulcstanács, amit minden családnak érdemes megfogadnia a hosszú távú sikerhez?

 

 

A tartalom a CIB Bank megbízásából készült.

