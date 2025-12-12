Míg sokan az építőipart még mindig a porral, zajjal és a papíralapú tervrajzokkal azonosítják, a színfalak mögött csendes, de radikális forradalom zajlik. A tét nem kicsi: a hatékonyság növelése és a költségek optimalizálása. A piacon ma már elengedhetetlen a percre pontos ütemezés és a hibamentes kivitelezés.

Ennek a forradalomnak az éllovasa a BIM (Building Information Management) technológia, amelyben a Market 2025 elején hivatalosan is újabb szintet lépett. Első magyar építőipari kivitelezőként szerezték meg a BSI (British Standard Institution) által kiállított ISO 19650 tanúsítványt, melyet az év végével sikeresen meg is újítottak. De mit jelent ez a gyakorlatban, és miért jó ez a megrendelőnek?

Kép: Market Asset Management

A digitális ikertestvér, ami előre látja a jövőt

A BIM több, mint egy látványos 3D-s modell. Valójában az épület „digitális ikertestvére”, egy olyan közös adatbázis, amelyben az építészek, a mérnökök és a kivitelezők egyszerre dolgozhatnak.

Időgép a tervezésben: a rendszerben előre „lejátszható” az építkezés, így a hibák (például ha egy csővezeték keresztezne egy gerendát) még a virtuális térben kiderülnek, nem pedig a helyszínen, ahol a javítás már milliókba kerülne.

Okos üzemeltetés: az átadás alkalmával a tulajdonos a kulcsok mellé egy teljes digitális adatbázist is kaphat. Ez a későbbiekben – legyen szó karbantartásról vagy energiahatékonysági fejlesztésről – aranyat ér.

„A gyakorlatban a BIM alkalmazása komplett szervezetfejlesztést és folyamatoptimalizálást jelent. A megszerzett nemzetközi tanúsítással a saját folyamataink hitelesítése mellett azt is bizonyítjuk a partnereinknek, hogy az építőipar hatékonysága és minősége igenis mérhetően javítható” – hangsúlyozza Grátzer Szabolcs, a Market Építő Zrt. BIM managere és tervezési osztályvezetője.

Kép: Market Asset Management

Nem ülnek a tudáson: ingyenesen fejlesztik a szakmát

Bár az építőiparban éles a verseny, a Market Építő Zrt. stratégiát váltott: a versengés helyett a szektor edukációjára helyezi a hangsúlyt. A cég felismerte, hogy a magyar gazdaság versenyképessége múlik azon, ha az egész iparág digitalizálódik.

Ezért indították el a BIMForShare nevű platformot, ami az iparágban egyedülálló kezdeményezés.

„Hiszünk abban, hogy a BIM rendszer nem lehet csak a nagy projektek kiváltsága. Ezért hoztuk létre ezt a tudásmegosztó felületet, ahol sablonokat, mintadokumentumokat és modelleket teszünk ingyenesen elérhetővé. Ezzel egyrészt a tervezőket és szakembereket segítjük, másrészt a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat is, akik így naprakész, piaci tudással kerülhetnek ki az iskolapadból” – teszi hozzá a szakember.

Kép: Market Asset Management

Miért fontos ez most?

Az építőipar jövője a hatékonyság növelésében rejlik. A digitális átállás, az adatalapú döntéshozatal és az olyan innovációk, mint a BIM, jelentik a választ a munkaerőpiaci kihívásokra és a növekvő költségekre.

A Market azzal, hogy elsőként szerezte meg a legmagasabb szintű BIM-tanúsítást, és tudását megosztja a piaccal, nemcsak saját pozícióját erősíti meg innovátorként, hanem utat mutat a teljes hazai építőiparnak a 21. századi, technológia-vezérelt működés felé.