Az uniós tagországok csütörtök jóváhagytak egy jogi mechanizmust, ami alapján véglegesen befagyasztva maradhat az orosz állami vagyon Európában. Az EU nagykövetek rendkívüli hatáskört ruháztak az Európai Bizottságra, hogy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyontárgyakat blokkoljanak, amíg a Kreml nem fizeti ki a háború utáni kártérítést Ukrajnának.

A dán elnökség közlése szerint a határozatot egyértelmű többséggel hozták meg – írja a Politico.

Az EU új rendkívüli hatáskörei addig maradnak érvényben, amíg Oroszország nem fejezi be a háborút, és nem fizet kártérítést Ukrajnának.

A lap szerint jelentős előrelépést jelenthet Ukrajnának, hogy ezzel jelentősen csökken az esélye annak, hogy Szlovákia vagy Magyarország visszaadja a befagyasztott pénzeszközöket Oroszországnak.

A Putyinnal szorosabb kapcsolatot ápoló országok így elveszíthetik azt a jogukat, hogy egyszerűen a szankciók meghosszabbítására vonatkozó „nem” szavazattal felszabadítsák a szankcionált pénzeket. Ha ez az EU Kijevnek nyújtott eszközalapú hitel után történne, az EU 27 fővárosa lenne köteles visszafizetni a hitelt Oroszországnak.

Az EU a jogi eszköz megváltoztatását azzal indokolta, hogy az eszközök visszaadása Oroszországnak súlyos károkat okozna az EU gazdaságában, és potenciálisan elősegítené a Kreml hibrid támadásait.