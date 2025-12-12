A Szőlő utcai javítóintézeti bűncselekmények megítélésében nehezíti a tisztánlátást a különféle jogi fogalmak összekeverése. Az Index azt írja, kiskorú pontos fogalmát a Polgári törvénykönyv (Ptk.) határozza meg: „Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik.” Ám utóbbira csak 16 éves kortól nyílik lehetőség. Valamennyi, 16 évesnél fiatalabb személy kiskorúnak minősül.

Emellett a Ptk. különbséget tesz a 14 év alatti és a 14 év feletti kiskorúak között is: cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 14. életévét nem töltötte be, míg korlátozottan cselekvőképes az a 14. életévét betöltött kiskorú, aki nem cselekvőképtelen.

Ezzel szemben a Büntető törvénykönyv (Btk.) a kiskorú helyett a fiatalkorú kifejezést használja.

Fiatalkorú eszerint az a személy, aki

a szabálysértés elkövetésekor a 14. életévét, a 2013. július 1-jét megelőzően elkövetett bűncselekmény elkövetésekor a 14. életévét, a 2013. június 30-át követően elkövetett bűncselekmény elkövetésekor a 12. életévét betöltötte, azonban a 18. – javítóintézetben történő nevelése esetén a 21. – életévét még nem töltötte be.

Ám a bűncselekmények zöméért a 14 év alatti fiatalkorúak sem vonhatók felelősségre, kivéve:

az emberölés,

az erős felindulásban elkövetett emberölés,

a testi sértés,

a hivatalos személy elleni erőszak,

a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak,

a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak,

a terrorcselekmény,

a rablás és

a kifosztás elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

A Szőlő utcai ügyben azt sem árt tisztázni, hogy a Budapesti Javítóintézet nem egy gyermekvédelmi intézmény, nem is gyermekotthon vagy árvaház, hanem olyan intézet, ahol a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelésben vagy letartóztatásban lévő fiatalkorúakat helyeznek el.

Az intézet lakói általában 14 és 18 év közötti (egyes esetekben a 21. életévüket be nem töltött) fiatalkorúak, akik valamilyen bűncselekményt követtek el, és a bíróság a javítóintézeti nevelést találta megfelelő intézkedésnek nevelésük és társadalomba való visszaillesztésük érdekében. Az 57 ottani lakóból 27-en rablás, 4-en szexuális erőszak, 3-an emberölés, 2-en terrorcselekménnyel fenyegetés, 5-en lopás, 5-en súlyos testi sértés, 4-en kifosztás, míg egy-egy fő magánlaksértés, zsarolás, garázdaság, személyi szabadság megsértése, kerítés, jármű önkényes elvétele és kábítószer-kereskedés miatt került be.

Ismert, a legutóbbi kormányinfón bejelentették, december 10-től alapvetően megváltoztatták a javítóintézetek irányítását, ezt a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, és a fenntartásról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik. Erről már a jogszabály is megjelent és hatályba lépett.