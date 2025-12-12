Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása szerint 2025 októberében az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 9,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, az egyéb építményeké 3,7 százalékkal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar októberi termelése 1,9 százalékkal elmaradt a 2025. szeptemberitől.
2025 októberében az előző év azonos hónapjához képest:
- Mindkét építményfőcsoport termelése bővült: az épületeké 14,7, az egyéb építményeké 3,7 százalékkal.
- Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,0 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
- A megkötött új szerződések volumene 49,1, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 95,1 százalékkal nőtt.
- Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 49,9 százalékkal meghaladta a 2024. októberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7 százalékkal nagyobb volt.
2025 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest:
- Az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült.
