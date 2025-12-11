Két év alatt 800 millió köbméternyi földgáz vásárlásáról született keretmegállapodás Azerbajdzsánnal, ami egy újabb igen fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten az azeri kollégájával, Ceyhun Bayramovval tartott közös sajtótájékoztatóján.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az MVM és az azeri SOCAR egy újabb nagy földgázvásárlási keretszerződést hozott létre, amelynek értelmében a következő két évben napi 1,1 millió köbméternyi földgáz vásárlására nyílik lehetőség Magyarország számára Azerbajdzsánból. Leszögezte, a szerződés „minden részében kitisztázódott és létrejött”.

Szijjártó arra mutatott rá, hogy a keretszerződés 800 millió köbméternyi szállítást, azt azonban, hogy konkrétan ebből mennyi fog megvalósulni a következő két esztendőben, azt majd mindig az adott piaci viszonyoktól fog függeni.

A miniszter azt is tudatta, hogy a Mol egy új, nagy szárazföldi olaj- és gázmező kutatásában és kitermelésében való részvételről van nagyon közel a megállapodás megkötéséhez, az MVM pedig egy nagy megújulóenergia-projektben szintén napokra van a megegyezéstől.