Kanadai egészségügyi szakemberek figyelmeztetnek: az idei influenzaszezon különösen veszélyes lehet. Egy új, eddig ismeretlen H3N2 variáns, a „K altípus” már Ausztráliában súlyos megbetegedéseket okozott, és a szakértők szerint hamarosan az északi féltekén is dominánssá válhat.

Ez azért nagy gond, mert valószínűsíthető, hogy a meglévő oltóanyagok kevésbé lesznek hatékonyak az influenza ellen ezen a télen – hangsúlyozza a 24.hu a Gizmondo híre alapján.

A kutatók szerint mindez abból adódik, hogy az adott évre vonatkozó oltást mindig egy fajta „jóslat” alapján készítik, és az influenzavírusok folyamatosan mutálódnak.

Így olyan változatok jöhetnek létre, amelyek jelentősen eltérnek attól, amire a tudósok számítottak. Úgy tűnik, ez történik most az influenza A esetében is. Természetesen megvan annak a lehetősége, hogy ez a K altípus nem fog széles körben elterjedni Észak-Amerikában és Európában, ugyanis egyidejűleg más influenzaváltozatok is keringenek majd a környéken.

Az időszak valószínűleg intenzívebb lesz a szokásosnál, így a megszokott „néhány napos influenza” helyett több lehet a komolyabb lefolyású betegség, és a járványhullám is gyorsabban futhat fel.

Az oltás azonban továbbra is jelentős védelmet nyújt a legsúlyosabb következmények ellen, különösen gyerekeknél és időseknél. Emellett kiemelt fontosságú a higiénia betartása, ahogy az is, hogy betegség esetén maradjunk otthon, és viseljünk maszkot.