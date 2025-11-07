Péntekre virradó éjszaka lehullott a Petőfi híd pesti, Boráros tér felőli oldalán található emléktáblájának felső része, és egy rollertárolóra esett. Személyi sérülést nem történt, a tárolónál éppen senki sem tartózkodott.
A Blikk azt írja, hogy az emléktáblát 1952-ben avatták fel a második világháború után újjáépített híd megnyitásakor, amely az új Petőfi nevet kapta. A táblák rögzítése azóta tönkrement, az alsó és középső részek jelenlegi állapota alapján további veszélyek lehetségesek.
A lap megkereste az üggyel kapcsolatosan a főváros kezelésében lévő budapesti közúti Duna-hidak üzemeltetési és fenntartási feladatait elvégző szervezetet, a Budapest Közutat. Válaszukban azt írták, hogy, a táblát rögzítő bekötő vasak valószínűleg elkorrodáltak.
Kiemelték, az esettel kapcsolatban azonnal intézkedtek: elsőként elkerítik az érintett területet, összegyűjtik a lehullott darabokat, majd megerősítik a rögzítést az emléktábla fennmaradt részein.
