A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint a Petőfi híd már olyan állapotban van, hogy el kellene kezdeni a felújítását, utána az Árpád híd és a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója szerint a két legnagyobb forgalmú hidunk, az Árpád híd és a Rákóczi híd viszi el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz”. A szakember az InfoRádióban kifejtette:

egy kiadós karbantartással az Árpád híd még hosszú ideig szolgálhatna minket, viszont nagyon korrodálódik a híd, amire erősen oda kellene figyelni.

A Rákóczi hídon – átadása óta – nem került sor felújításra, bár az átkelő még jól tartja magát.

Hozzátette,

a hidaknak 30-40-50 évente nagy felújításon kell átesniük, közte pedig állandó állapotfenntartást igényelnek.

A Lánchíd kiváló állapotban van, de Kőrösi Koppány szerint hibás döntés volt lezárni a közúti forgalom elől.

A többi dunai híd is jó állapotban van, kivéve a Petőfi hidat. Itt maguk a tartószerkezetek, az alapszerkezetek korrodálódtak el rettenetesen – fogalmazott. A Petőfi híd 1980-ban esett át egy felújításon, azóta azért eltelt 45 év, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év, tehát duplán kihordta már az élettartamát.

Azt megerősítette, hogy nagyon rozsdásodás, de nem gondolják, hogy életveszélyes vagy balesetveszélyes lenne, és azt sem prognosztizálják, hogy belátható időn belül le kell zárni, de ha előbb-utóbb nem történik a híddal semmi, akkor forgalomkorlátozásra lesz szükséges – mondta.

A Petőfi híd felújításának csak a megtervezése nagyjából 1 milliárd forintba kerülne, és legkorábban a 2030-as évek elején fejeződhetne be, addigra pedig már az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik.