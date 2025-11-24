Vitézy Dávid a Fővárosi Közgyűlésnek azt javasolja, hogy indítsák meg a Petőfi híd felújításának tervezését. A budapesti képviselő azt próbálja elérni, hogy tervezzék be a 2025-ös költségvetésbe, és legkésőbb februárig írják ki a közbeszerzést a hídra – írja az Index.

„Itt az idő, hogy hozzálássunk végre a Petőfi híd felújításának előkészítéséhez” – jelentette be Facebook-oldalán a politikus. A Podmaniczky Mozgalom vezetőjének elmondása szerint az elmúlt hónapokban számos egyeztetés zajlott a BKK-val és a Budapest Közúttal, hogy pontosíthassák a felújítás tartalmát.

A főváros közgyűlésében ülő Vitézy érvelése szerint

„nincs mire várni tovább, tervek nélkül sose lesz felújított Petőfi híd – márpedig a híd egyes részegységeinek állapota indokolja, hogy végre lépjünk”.

Kőrösi Koppány az InfoRádióban emlékeztetett: „Amikor 2010–2012-ben felmérték az összes budapesti híd állapotát, akkor a szakemberek között azon ment a vita, hogy melyik híddal kezdjék, a Lánchíddal vagy a Petőfi híddal, mind a kettő ugyanolyan rossz állapotban volt. A legnagyobb baj a Petőfi hídnál, hogy maguk a tartószerkezetek, az alapszerkezetek korrodálódtak el rettenetesen” – fűzte hozzá a Budapest Műhely alapítója.

A Petőfi hidat utoljára 45 éve újították fel, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év – világított rá – Vitézyvel egyetértve – Kőrösi, aki nem gondolja, hogy balesetveszélyes lenne a híd, vagy belátható időn belül le kellene zárni, de ha előbb-utóbb nem történik semmi, akkor forgalomkorlátozásra lehet szükség meglátása alapján.

A szóban forgó híd legutóbb 1979–80-ban volt teljes körűen felújítva. Ezután a '90-es évek közepén szigetelést és burkolatot cseréltek, felújították a villamos-vágányzónát, és a mederhíd budai mederpillérén kicserélték a befeszült sarukat. Emellett 2013–14-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett.

Ismert, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság szeptember 1-jei ülésén döntöttek úgy, hogy el kell kezdeni a munkát a Petőfi híd felújításán. Ennek eredménye a mostani javaslat, mely javaslatot Vitézy Dávid reményei szerint elfogadja majd a közgyűlés.

„Lassan életveszélyessé válik a Petőfi híd – muszáj cselekednie a fővárosnak” – fogalmazott posztjában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakciójának vezetője szerint Karácsony Gergely főpolgármester évek óta halogatja a híd felújítását.

Már reagált is a Fidesz Utóbb Szentkirályi újból reagált a témára, és közösségi oldalán közölte , hogy Vitézy javaslatát már múlt héten kezdeményezte a Fidesz-frakció. „Az előterjesztések múlt hét szerda óta bárki számára elérhetők – az Index újságíróinak is. Persze az eddig is feltűnt, hogy az Index Vitézy Dávid bulvárlapja, de a valóság teljes eltagadása mégiscsak rém kellemetlen” – szúrt oda a kormánypárti politikus.

Ismeretes, szakértők becslése szerint a Petőfi hídnak csak a tervezése hozzávetőleg egymilliárd forintba kerülne.