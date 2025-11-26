Tart a közgyűlés – írta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. Mellé egy képet csatolt, amellyel Orbán Viktor miniszterelnök rajzára utalhatott.
A miniszterelnök rajza futótűzként terjedt el az interneten, amelyet Rónai Egonnal folytatott beszélgetése közben készített. Azóta sorra készülnek a mémek, paródiák, de még pulóvereken is megjelent a minta, miután Orbán Viktor kijelentette: az alkotás felhasználására bárki szabadon engedélyt kapott, így annak használata immár mindenki számára megengedett.
A Fővárosi Közgyűlésen többek között napirendre került a főpolgármester-helyettes megszavazása, de nem szavazták meg Tüttő Katát a posztra.
Nemet mondtak Tüttő Katára, továbbra sincs Budapestnek főpolgármester-helyetteseNem szavazta meg főpolgármester-helyettesnek Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergelyéknek mindössze két hetük maradt a posztra jelölni valakit, mielőtt Sára Botond főispánnak kell ezt megtennie.Bővebben>>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!