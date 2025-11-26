Tart a közgyűlés – írta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. Mellé egy képet csatolt, amellyel Orbán Viktor miniszterelnök rajzára utalhatott.

A miniszterelnök rajza futótűzként terjedt el az interneten, amelyet Rónai Egonnal folytatott beszélgetése közben készített. Azóta sorra készülnek a mémek, paródiák, de még pulóvereken is megjelent a minta, miután Orbán Viktor kijelentette: az alkotás felhasználására bárki szabadon engedélyt kapott, így annak használata immár mindenki számára megengedett.

A Fővárosi Közgyűlésen többek között napirendre került a főpolgármester-helyettes megszavazása, de nem szavazták meg Tüttő Katát a posztra.