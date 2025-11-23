A Fidesz választmányának elnöksége a közmédiával azt közölte:

„Az eddigi gyakorlatnak megfelelően januárban hoz döntést a Fidesz országos választmánya a 2026-os választásokon induló Fidesz-KDNP-s képviselő-jelöltekről.”

Kubatov Gábor pártigazgató nem sokkal korábban azt jelentette be, hogy a kormánypárt tisztújító kongresszusa január 10-én lesz.

A Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeinek kiválasztási folyamata már elkezdődött, így Magyar Péter pártjánál a jelöltek végső névsora november 30-án derül majd ki.