A Fidesz választmányának elnöksége a közmédiával azt közölte:
„Az eddigi gyakorlatnak megfelelően januárban hoz döntést a Fidesz országos választmánya a 2026-os választásokon induló Fidesz-KDNP-s képviselő-jelöltekről.”
Kubatov Gábor pártigazgató nem sokkal korábban azt jelentette be, hogy a kormánypárt tisztújító kongresszusa január 10-én lesz.
A Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeinek kiválasztási folyamata már elkezdődött, így Magyar Péter pártjánál a jelöltek végső névsora november 30-án derül majd ki.
