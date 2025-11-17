Hétfőn közzétette a Tisza párt mind a 106 választókerületben azoknak a potenciális képviselőjelölteknek a névsorát, akik közül – körzetenként 3-3 aspiráns megméretése után – november végén élesedik a legnagyobb ellenzéki párt végső listája a 2026-os országgyűlési választásokra.

A most nyilvánosságra hozott 315 név közül november 23-24-én a Tisza Szigetek tagjai, regisztrált tiszások szűkítik a kört háromról két személyre.

Ezután a nemzethangja.hu honlapon keresztül az adott választókerületben élők szavazhatnak november 25–27-én, hogy kit szeretnének jövőre a parlamentben látni körzetük képviselőjeként.

A Tisza 106 fős, hivatalos listája november 30-án válik ismertté.

A jelöltjeink a politikai mocsáron kívülről érkeznek. Tisztességes hús-vér magyar emberek, akiket összeköt a hazaszeretet és a tettvágy, akik változásra vágynak

– közölte a Facebookon Magyar Péter, aki a budapesti 3-as választókerületben, a Hegyvidéken biztosan indul a választásokon.

A több ezer jelentkező közül kiválasztott jelöltekről elmondta: valódi szakemberek, akik az emberek közül jönnek és értük fognak dolgozni, közös megoldásokat keresnek.

A neveket az egyes választókörzetekre létrehozott Facebook-oldalakon lehet megismerni.

Felvértezték őket a támadásokkal szemben

Az Economx információi szerint

a jelöltek legfontosabb feladata most a mozgósítás,

hogy a végső döntésig minél többeket megszólítsanak a környékükön – ehhez az utcai megjelenéssel járó személyes beszélgetéseken, „pultozáson” kívül házról-házra járhatnak, illetve minden népszerű csatornát, például a közösségi mediát is praktikusan kihasználják. Vagyis, az elkövetkező két hétben intenzív kommunikáció várható a jelöltektől, akikre

sokak véleménye szerint példátlan össztűz zúdulhat a politikai ellenfelektől.

Úgy tudjuk, erről a múlt hétvégén zajlott fotózások és felkészítés után képzést is tartottak a jelölteknek, akikről Magyar Péter már több fórumon kijelentette: „fantasztikus emberek”, több tucatnyi

orvos, egészségügyi és gyermekvédelmi szakember, jogász, mérnök, iskolaigazgató, intézményvezető, tudós, tanár, művész, vállalkozó, kétkezi munkás

van közöttük, és „nem félnek, hanem elkötelezettek”.

Akikről már kiszivárgott, hogy jelöltek lehetnek, megpróbálják őket ellehetetleníteni, lejáratni, fenyegetni, de ez kevés lesz, mert a magyar embereknek elege van – fogalmazott szombaton Magyar Péter Győrben.

Központosítják a kampányt, járják az országot

A 444 úgy tudja, az érintettek közül sokan – hosszas felkészülés után – csak a napokban tudták meg, hogy bekerültek az előválasztási körbe, túlnyomó többségük teljesen új a politikában és jelentős részük (harmaduk) nő, illetve diplomás, míg a hvg.hu szerint az átlagéletkor 40-50 év közötti, ami nagyjából megfelel a Tisza Párt szavazóbázisának. A kampányt igyekeznek majd minél inkább központosítani, a végső jelölt szűk csapatot is kap a párttól.

A párt november 5. óta országjárást tart az áprilisi országgyűlési választásokig.