A GWM egyértelműen új fejezetet nyit európai stratégiájában, miután a vállalat először árulta el hivatalosan: 2029-re évi 300 ezer autót szeretne gyártani a kontinensen.

A Reutersnek nyilatkozó Parker Shi, a GWM International elnöke elmondta, hogy

a beruházási helyszín kiválasztása már folyamatban van, jelenleg Spanyolország és Magyarország is a legfontosabb jelöltek között szerepel. A cég 2023 óta vizsgálja a helyszíneket, de most először vált ismertté az ambiciózus gyártási cél.

A döntést azonban több nagy kihívás is befolyásolja.

A munkaerő- és logisztikai költségek alapos mérlegelést igényelnek, különösen azért, mert a vállalatnak a kezdeti időszakban Kínából kellene a főbb alkatrészeket Európába szállítania.

Emellett az Európai Unió egyre szigorodó iparpolitikája és a kínai elektromos járművekre kivetett vámok is komoly tényezők.

Shi szerint minden üzleti tervnek hosszú távon is életképesnek kell lennie, különben a hatalmas beruházás nem térül meg.

A GWM számára az európai piac kulcsfontosságú, különösen annak fényében, hogy otthon brutális árháború alakult ki a túlkapacitás miatt.

Bár a márka globális eladásai rekordot döntöttek 2023-ban, az Ora elektromos modell európai értékesítése 41 százalékkal visszaesett. Ez tovább sürgeti a vállalatot, hogy helyi gyártással erősítse pozícióját, és gyorsítsa fel európai stratégiáját. Shi szerint egyszerűen

mindennek fel kell gyorsulnia.

A cég új modellekkel kívánja meghódítani a kontinens vásárlóit, köztük a 2026 közepén érkező Ora 5 SUV frissített változatával, amely többféle hajtáslánccal lesz elérhető.

A tervezett európai gyárban a hagyományos motoroktól a teljesen elektromos meghajtású autókig minden típus készülhetne.

Ha sikerül megvalósítani a 2030-ra kitűzött céljukat, az évi egymillió külföldön eladott járművet , a GWM könnyen a kontinens egyik vezető új szereplőjévé válhat.

A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet külföldi üzemeket.

A Reuters korábban arról is beszámolt, hogy a GWM közvetlen riválisának számító BYD a magyarországi és törökországi gyártóüzemek mellett egy harmadik autógyár építésébe is belekezdhet a kontinensen, valószínűleg Spanyolországban.

Megduplázhatja exportját a BYD – új világhódító tervet jelentett be a kínai autóóriás! Jövőre a mostanihoz képest a másfélszeresére emelheti az eladott autóinak számát a kínai BYD a külföldi piacán.





