Bár a ma délelőtti Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter sem megerősíteni, sem cáfolni nem volt hajlandó azt, hogy holnap, pénteken Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába utazik majd hivatalos látogatásra, azonban a magyar kormányfő egy egészen erős utalást tett erre Szabadkán, az Aleksandar Vucic szerb elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón.

Az esemény még a szerb-magyar közös munkaebéd előtt zajlott, amely leginkább Szerbia energetikai helyzetéről, illetve a lehetséges magyar segítségnyújtásról szól majd.

A magyar köztévé azon kérdésére, hogy az esetleges magyar segítség mennyire kockáztathatja a hazai energiaellátás-biztonságot, Orbán Viktor miniszterelnök egy hosszabb fejtegetésbe kezdett, amelyben először is leszögezte, Magyarország nem rendelkezik itthon jelentős olaj- és gázlelőhelyekkel, ezért mi importból élünk, alapvetően orosz importból.

Orosz olaj, orosz gáz

- fogalmazott.

Felidézte, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be, és neki két dolga volt és van.

„Az első hogy elintézzem, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók alól, ezt elintéztem, a második, hogy most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, ne csak papír meg engedély, hanem anyag, olaj, meg gáz.”

- szögezte le Orbán Viktor.

Majd egyértelműsítette, hogy

a következő napokban, illetve holnap, ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni.

Arra is ígéretet tett a szerbeknek, hogyha Magyarország elegendő orosz gázhoz és olajhoz jut, akkor abból jut Szerbiának is.

S ha nekünk lesz, akkor önöknek is lesz

- magyarázta Orbán Viktor.