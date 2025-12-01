Az európai tőzsdék az utolsó hónap első kereskedési napján mérsékelt veszteséggel nyitottak, miután az ázsiai kockázatkerülés és a japán jegybanki szigorítási várakozások átterjedtek a globális piacokra.

A STOXX 600 index 0,20 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,30 százalék csökkenéssel kezdte a kereskedést hétfőn.

Londonban az FTSE 100 index 0,22 százalékkal,

100 index 0,22 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,31 százalékkal,

index 0,31 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,38 százalékkal gyengült a kezdéskor.

40 index Párizsban 0,38 százalékkal gyengült a kezdéskor. Milánóban az FTSE MIB index 0,34 százalékos,

index 0,34 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,26 százalékos csökkenéssel nyitott.

A hangulatromlás hátterében elsősorban az ázsiai fejlemények állnak: a Bank of Japan elnöke, Ueda Kazuo hétfő reggel gyakorlatilag megnyitotta az utat egy decemberi kamatemelés előtt, ami a jent 155,50 körüli szintre erősítette a dollárral szemben, a 10 éves japán állampapír-hozam pedig 1,87 százalékra, 17 éve nem látott szintre ugrott. A Nikkei 225 index 1,9 százalékkal, közel 950 ponttal zuhant, ami regionális kockázatkerüléshez vezetett.

Európában nincs jelentős makroadat vagy vállalati gyorsjelentés hétfőn, így a figyelem egyértelműen az Egyesült Államok felé fordul: a piac 87 százalékos valószínűséggel áraz egy 25 bázispontos Fed-kamatcsökkentést a december 17-18-i ülésen.

Jerome Powell Fed-elnök hétfő este esedékes beszéde további támpontot adhat.

A nyersanyagpiacon az olaj ára emelkedett az OPEC+ vasárnapi döntése után, amely szerint a kartell 2026 első negyedévében sem növeli a kitermelést; az európai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 2,00 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 59,72 dolláron, a Brent ára pedig 1,93 százalékkal ment feljebb 63,58 dollárra.

Az arany hatheti csúcson tartózkodik a várható Fed-lazítás miatt. A spot jegyzés unciánként 4242,71 dolláron áll 0,59 százalék emelkedéssel.

A dollárindex 0,13 százalékkal csökkent 99,32 pontra. Az euró 0,11 százalékkal áll erősebben 1,1609 dolláron.