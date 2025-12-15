Emelkedéssel indult hétfőn a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon.

A STOXX 600 index 0,33 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,45 százalék emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést.

Londonban az FTSE 100 index 0,50 százalékkal,

100 index 0,50 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,43 százalékkal,

index 0,43 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,28 százalékkal kezdett magasabban.

40 index Párizsban 0,28 százalékkal kezdett magasabban. Milánóban az FTSE MIB index előző záróárán állt a kezdéskor,

index előző záróárán állt a kezdéskor, a madridi IBEX 35 index 0,78 százalékos emelkedéssel nyitott.

A tőzsdei befektetők mozgalmas hét elé néznek a régió számos jegybankjának monetáris politikai döntésével. A Bank of England várhatóan újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, míg az Európai Központi Bank, a svéd Riksbank és a norvég Norges Bank várhatóan változatlanul hagyja a kamatlábakat. A befektetői hangulaton javított, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja szerint vasárnap Berlinben előrelépés történt az ukrajnai háború befejezését célzó tárgyalásokon. A makrogazdasági fronton hétfőn a német nagykereskedelmi árak és az euróövezet ipari termelési adatai befolyásolhatják a befektetői döntéseket, mivel jelentős vállalati eredmények közzététele nem várható.

Az olajár hétfőn kissé felfelé korrigált a múlt heti 4 százalékos visszaeséséből. A WTI nyersolaj ára az európai kereskedés kezdetén 0,54 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 57,74 dolláron, a Brent ára 0,56 százalékkal emelkedett 61,46 dollárra.

Az arany ára 1 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsot közelít hétfőn. Az arany ára az év eleje óta több mint 60 százalékkal emelkedett, és 1979 óta a legerőteljesebb éves növekedés felé tart, amit a központi bankok erőteljes vásárlásai, a tőzsdén jegyzett befektetési alapokba irányuló jelentős tőkeáramlás, a befektetési menedékként szolgáló eszközök iránti kereslet, valamint a befektetők állampapíroktól és devizáktól való elfordulása ösztönöz.

Az arany spot jegyzése unciánként 4340,27 dolláron áll 0,98 százalékos emelkedéssel. A történelmi csúcs 4381,60 dollár unciánként, amit az idén októberben ért el.

A dollár 98,40 ponton áll változatlanul, az eurót 0,11 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1728 dolláron.