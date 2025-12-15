Emelkedéssel indult hétfőn a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon.
A STOXX 600 index 0,33 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,45 százalék emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést.
- Londonban az FTSE 100 index 0,50 százalékkal,
- a frankfurti DAX index 0,43 százalékkal,
- a CAC 40 index Párizsban 0,28 százalékkal kezdett magasabban.
- Milánóban az FTSE MIB index előző záróárán állt a kezdéskor,
- a madridi IBEX 35 index 0,78 százalékos emelkedéssel nyitott.
A tőzsdei befektetők mozgalmas hét elé néznek a régió számos jegybankjának monetáris politikai döntésével. A Bank of England várhatóan újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, míg az Európai Központi Bank, a svéd Riksbank és a norvég Norges Bank várhatóan változatlanul hagyja a kamatlábakat. A befektetői hangulaton javított, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja szerint vasárnap Berlinben előrelépés történt az ukrajnai háború befejezését célzó tárgyalásokon. A makrogazdasági fronton hétfőn a német nagykereskedelmi árak és az euróövezet ipari termelési adatai befolyásolhatják a befektetői döntéseket, mivel jelentős vállalati eredmények közzététele nem várható.
Az olajár hétfőn kissé felfelé korrigált a múlt heti 4 százalékos visszaeséséből. A WTI nyersolaj ára az európai kereskedés kezdetén 0,54 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 57,74 dolláron, a Brent ára 0,56 százalékkal emelkedett 61,46 dollárra.
Az arany ára 1 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsot közelít hétfőn. Az arany ára az év eleje óta több mint 60 százalékkal emelkedett, és 1979 óta a legerőteljesebb éves növekedés felé tart, amit a központi bankok erőteljes vásárlásai, a tőzsdén jegyzett befektetési alapokba irányuló jelentős tőkeáramlás, a befektetési menedékként szolgáló eszközök iránti kereslet, valamint a befektetők állampapíroktól és devizáktól való elfordulása ösztönöz.
Az arany spot jegyzése unciánként 4340,27 dolláron áll 0,98 százalékos emelkedéssel. A történelmi csúcs 4381,60 dollár unciánként, amit az idén októberben ért el.
A dollár 98,40 ponton áll változatlanul, az eurót 0,11 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1728 dolláron.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
