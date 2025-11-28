A londoni FTSE-100 mutató 0,27 százalék, a frankfurti DAX-index 0,25 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,29 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,35 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,32 százalékos, Madridban 0,08 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés - írja az MTI.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,65 százalékos, az S&P 500-as index 0,44 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,40 százalékos nyereséggel állt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,40 dollárral, 0,64 százalékkal, 63,27 dollárra emelkedett.

Az arany határidős jegyzése 4240,40 dolláron állt unciánként, 0,91 százalékos (38,10 dolláros) erősödéssel.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 1,84 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 28,64 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,99 eurón, egy éve 42,33 eurón, két éve 41,46 eurón zárt.