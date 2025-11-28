A londoni FTSE-100 mutató 0,27 százalék, a frankfurti DAX-index 0,25 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,29 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,35 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,32 százalékos, Madridban 0,08 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés - írja az MTI.
Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,65 százalékos, az S&P 500-as index 0,44 százalékos pluszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,40 százalékos nyereséggel állt.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,40 dollárral, 0,64 százalékkal, 63,27 dollárra emelkedett.
Az arany határidős jegyzése 4240,40 dolláron állt unciánként, 0,91 százalékos (38,10 dolláros) erősödéssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 1,84 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 28,64 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,99 eurón, egy éve 42,33 eurón, két éve 41,46 eurón zárt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!