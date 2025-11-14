Indexcsökkenéssel fejezték be a hetet a főbb európai értékpapírpiacok. A STOXX 600 index 1,01 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,86 százalék veszteséggel fejezte be a napot. Londonban az FTSE 100 index 1,10 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,68 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,76 százalékkal alacsonyabban zárt. Milánóban az FTSE MIB index 1,66 százalékos, a madridi IBEX 35 index 1,44 százalékos veszteséggel végzett.

Az ázsiai tőzsdék reggeli visszaesése és a Wall Street csütörtöki zuhanása – különösen a technológiai részvények esetében – átterjedt Európára, ahol a Stoxx 600 gyűjtőindex rekordmagasságokról csúszott le.

Az index az év eleje óta több mint 16 százalékot emelkedett. A pénteki árfolyameséshez hozzájárult az amerikai kormányzati leállás vége miatt még a hét elején a nemzetközi piacokon bekövetkezett fellendülést követő negatív korrekció is. A MI-buborék kipukkadása miatti aggodalmak megterhelték ugyan a technológiai ágazatokat, a pénzügyi szektor azonban továbbra is jól teljesít. A védelmi ipari részvények pedig vegyesen teljesítettek a magasabb katonai kiadások kilátása ellenére is.

Az olajár emelkedett pénteken és két hét veszteség után nyereséggel fejezheti be a hetet. Az európai piac zárásakor a WTI nyersolaj ára 2,61 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 60,22 dolláron, a Brent ára pedig 2,44 százalékkal ment feljebb 64,54 dollárra.

Az arany ára nagyot csökkent pénteken, de így is mintegy 3 százalékos nyereséggel fejezheti be a hetet. A spot jegyzés pénteken az európai záráskor unciánként 4085,00 dolláron állt 2,05 százalék napi csökkenéssel. Az arany ára az év eleje óta több mint ötven százalékkal ment fel.

A dollárindex 0,14 százalékkal áll magasabban 99,29 ponton. Az index a hetet közel fél százalék csökkenéssel fejezi be. Az eurót 0,12 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1620 dolláron.