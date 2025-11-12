Szabadbattyán közelében megsérült a Mol egyik föld alatti terméktávvezetéke, amelyből üzemanyag szivárgott a talajba. A biztonsági rendszer azonnal reagált, a szakemberek és a hatóságok a helyszínen dolgoznak a kárelhárításon – írja az fmc.hu.
A probléma Lajostelep pusztán keletkezett, a lakott területen kívül történt incidens során egy be nem jelentett, külső fél által végzett munkálat közben egy munkagép véletlenül megrongálta a föld alatti vezetéket.
A Mol azt közölte:
a baleset idején nem folyt termékszállítás, de a vezeték mindig feltöltött állapotban van, így a sérülésből adódóan üzemanyag szivárgott a talajba.
A társaság továbbá elmondta: további felvilágosítást az ügyben a rendőrség tud adni.
