Szabadbattyán közelében megsérült a Mol egyik föld alatti terméktávvezetéke, amelyből üzemanyag szivárgott a talajba. A biztonsági rendszer azonnal reagált, a szakemberek és a hatóságok a helyszínen dolgoznak a kárelhárításon – írja az fmc.hu.

A probléma Lajostelep pusztán keletkezett, a lakott területen kívül történt incidens során egy be nem jelentett, külső fél által végzett munkálat közben egy munkagép véletlenül megrongálta a föld alatti vezetéket.

A Mol azt közölte:

a baleset idején nem folyt termékszállítás, de a vezeték mindig feltöltött állapotban van, így a sérülésből adódóan üzemanyag szivárgott a talajba.

A társaság továbbá elmondta: további felvilágosítást az ügyben a rendőrség tud adni.